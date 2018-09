El divertido twerking de Camila Cabello dentro de un auto

La cantante cubana Camila Cabello no tiene ningún problema en mostrar su lado más espontáneo y divertido a través de sus redes sociales, donde conquista a sus fans con su gran sentido del humor y personalidad arrolladora.

Aunque sus seguidores saben bien que la artista es todo alegría y talento, la joven de 21 años no para de sorprender. Su última hazaña la ha compartido en su perfil de Instagram y está encantando a sus incondicionales.

La intérprete de Havana se encontraba con su madre en el carro cuando de repente comenzó a sonar su Never Be The Same y su reacción no tiene desperdicio.

Madre e hija comenzaron a bailar dentro del vehículo como si estuviesen en medio de una discoteca, e incluso, la joven artista se lanza a hacer un improvisado twerking como realmente puede desde el asiento del copiloto y con el cinturón puesto. ¡Súper divertida!

El vídeo acumula más de un millón trescientas reproducciones y junto a él se puede ver como sus seguidores disfrutan de estos momentos que comparte la cantante con ellos gracias a sus comentarios.

"Me encantó ese twerk", "No sé si me mataste más con lo mona que eres o con el twerk ahí" o "Eres muy dulce", son algunos de los mensajes que le han escrito a la cubana junto al post que publicado hace 16 horas.

Además, son muchos los usuarios que destacan el baile de Sinuhe Cabello, la madre de la artista. "Tú madre es una mamá millennial", "Son lo más" o "Dúo icónico", resaltan.