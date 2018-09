Bad Bunny y J Balvin hablan del estado actual del reguetón

Los populares reguetoneros J Balvin y Bad Bunny han protagonizado la portada de la nueva edición de la revista Complex, bajo el título "El Nuevo Sonido de Reggaetón", siendo los primeros latinos en aparecer en la portada de esta publicación.

En la entrevista con la revista estadounidense los artistas analizaron su carrera y también dieron su opinión sobre cómo ha cambiado el reggaetón desde el lanzamiento del disco Barrio Fino de Daddy Yankee en 2004.

"Ha cambiado demasiado, pero si tú me preguntas a mí, yo te voy a decir que la música de hace 13 años era un poco... creo que había un poco más de creatividad. Considero que son bien pocos los artistas que están innovando y qué haciendo cosas diferentes dentro del género", dijo Balvin.

Bad Bunny, por su parte, indicó que "creo que hay muchos que están haciendo algo diferente, pero al final no es tan diferente. Y pasa más lo que es música pop, en lo que está mainstream, en lo que está sonando en la emisora, hay mucha música que suena tan, que parece que ya es una maqueta, parece que ya abren el estudio, tienen una maqueta pum y tiran la misma mierda, el mismo tono, los mismos coros".

"Yo creo que son bien pocos, por eso sigo siendo fanático de Balvin porque es de los pocos que de lo mainstream dentro de lo pop hace cosas que se distinguen y se separan de lo que hacen los demás y eso es bien importante yo creo que eso es bien importante. Por eso yo, si me das pa, pa escoger yo me quedo con la música de hace 13 años atrás. Sí me hablas de la música de ahora, pues me quedo con algunos nada más", añadió Bad Bunny.

Para Balvin, los líderes del género ahora mismo son Ozuna, Maluma, Daddy Yankee, Wisin y Yandel. "Yo no, yo me saco de ahí, okay. Yo siempre he sido un super fanático de Daddy Yankee, pero cuando llego Benito (Bad Bunny), me volví fan de él tambien. Dije, '¡Por fin! Otro loco. Alguien que se atreve a innovar, a vestirse diferente de los demás'".

En la misma entrevista, los reguetoneros confirmaron que su disco a dúo, que llevará por nombre Oasis, ya está en camino. "Es un rescate, un alivio, es refrescarse. Cuando vas a un oasis, vas allí para aprovisionarte de las cosas vitales que te faltan, cosas que necesitas. Por eso dice agua, porque los seres humanos no pueden vivir sin agua", añadió el cantante puertorriqueño.

Aunque la producción musical aún no tiene fecha de estreno, los artistas confirmaron que ya se han grabado unas 6 o 7 canciones.