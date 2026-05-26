Yulien Oviedo se disculpa con Bebeshito, Chacal y Chocolate antes de entrar al nuevo reality de Destino: "Espero que me apoyen"

El reguetonero cubano Yulien Oviedo publicó el pasado sábado un video en su cuenta de Instagram en el que ofreció disculpas públicas tanto al público en general como a sus colegas del género urbano, declarando que quiere «empezar de cero» con todos aquellos que en algún momento se sintieron ofendidos por sus palabras.

«Quiero limar a perezas con absolutamente todos los colegas de mi género. En un momento determinado se sintieron ofendidos... por algún comentario malintencionado», dijo el cantante en el clip de un minuto y 15 segundos.

En el mensaje, Oviedo reconoció que «somos seres humanos y no somos perfectos» y se mostró dispuesto a retomar relaciones con sus pares: «Estoy abierto para hacer cualquier cosa linda con ustedes, siempre y cuando se haga música».

Mencionó explícitamente a Bebeshito y a El Chacal: «Bebeshiito, estamos en cero, Chacal, estamos en cero».

El momento más emotivo del video fue el mensaje que le dedicó a Chocolate MC, quien cumple una condena de 10 años en el South Florida Reception Center tras ser arrestado en junio de 2025 en Miami-Dade por cargos de secuestro con arma de fuego, agresión agravada y robo a mano armada.

«Choco, escucha para acá mi hermano, realmente de todo corazón, te deseo que salgas de esta y que cuando salgas de ahí, de ese infierno, seas una persona de bien, que tome ejemplos de lo malo para convertirlo en bueno y que tu música siga sonando mi hermano. Estamos en cero», expresó Oviedo.

El gesto llega tras años de roces acumulados. En mayo de 2024, Oviedo lanzó una frase muy dura contra Bebeshito: «El día que tu artista cante así me retiro». En febrero de 2025, arremetió contra el género reparto en el programa Destino Tolk, afirmando que hacerlo sería «traicionar todos los años estudiados» y que «cualquiera lo hace».

Con Chocolate MC, la tensión venía desde noviembre de 2022, cuando el artista respondió públicamente a declaraciones de Yulien acusándolo de hacer comentarios «repugnantes» sobre el pueblo de Cuba.

Tampoco es la primera vez que Oviedo recurre a las disculpas públicas: ya lo hizo en julio de 2023, prometiendo un nuevo comienzo, y antes, en julio de 2021, cuando dijo: «Si los ofendí, pido aquí desde lo más profundo de mi corazón mis más sinceras disculpas».

El video coincide con la promoción de su participación en el nuevo reality show «La Prisión de Destino», del canal Destino, lo que le da al gesto un doble carácter: reconciliatorio y promocional.

«Escuchen bien lo que tengo que decirles a todos, tanto al público como a mis colegas artistas, por mi parte estoy de cero, bendiciones y nos vemos el 8 de junio en La Prisión de Destino», concluyó Oviedo.