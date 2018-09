Jennifer Lopez se desata bailando "I like it" de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin

Jennifer Lopez ha vuelto a demostrar por qué es la reina de los escenarios. Después de conquistar Las Vegas en una de las últimas funciones de su show All I Have, la cantante dio una fiesta en el backstage, y como suele acostumbrar, la diva del Bronx lució sus espectaculares movimientos entre amigos y al ritmo de I Like it de J Balvin, Cardi B y Bad Bunny.

Envuelta en un ceñido vestido negro con transparencias, con unos taconazos del mismo color y con su melena recogida, la neoyorkina de 49 años se robó las miradas:

El momento fue recogido por uno de los allí presentes y está circulando por las redes sociales, dejando admirados a sus fans con sus dotes artísticas y sus sensuales pasos de baile.

Mientras la intérprete de El Anillo disfrutaba de la música de los artistas latinos, Alex Rodriguez lo hacía del espectáculo privado de su chica y de la compañía de sus allegados.

La empresaria compartió ayer con sus followers un profundo texto en su Instagram con el que dejaba claro que no sólo parece una supermujer, también lo es:

"¡Sintiéndome como una supermujer después del espectáculo de anoche! Cuando comencé esta carrera, pensé 'Oh Dios mío, 15 actuaciones en 27 días es mucho'... Pero me hice una promesa de que en vez de dejar que me agotara, sería más fuerte al final", escribió J Lo hace un día junto a la fotografía que acumula más de 3 millones de corazones.