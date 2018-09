Jennifer Lopez, una supermujer con un ceñido vestido rojo

Actriz, cantante, bailarina y empresaria, son sólo algunos de los ámbitos en los que Jennifer Lopez ha trabajado y triunfado, y es que, la neoyorkina es una auténtica mujer todo terreno y no hay ningún cometido que se le resista.

La artista de 49 años es una de las mujeres más admiradas del planeta, no sólo por su belleza, también por su gran espíritu trabajador con el inspira a millones de personas en todo el mundo.

Y precisamente hoy, la diva del Bronx que está a tres actuaciones de terminar su show en Las Vegas All I Have ha publicado un potente mensaje en el que demuestra toda la energía y fuerza que guarda en su interior: "¡Sintiéndome como una supermujer después del espectáculo de anoche! Cuando comence esta carrera, pensé 'Oh Dios mío, 15 actuaciones en 27 días es mucho'... Pero me hice una promesa de que en vez de dejar que me agotara, sería más fuerte al final", ha escrito la intérprete de El Anillo junto a una fotografía en la que luce espléndida en un vestido ceñido rojo en el que saca brazo.

No ad for you

"Hubo momentos en los que he estado cansada y había viajes y tenía que entrenar donde podía... ¡¡Pero ya sólo quedan 3 espectáculos!! Y estoy teniendo muchas emociones pero, sobre todo, ¡¡me siento fuerte, feliz y agradecida!!", ha escrito la artista en Instagram.

Con este mensaje poderoso, la belleza latina ha concluido el texto que ha emocionado a sus followers y que acumula en menos de una hora más de medio millón de comentarios.

"¿Cómo lo haces?", "Eres una inspiración" o "Definitivamente eres una supermujer", son algunos de los comentarios que se pueden leer junto a la seductora imagen que ha enamorado a los usuarios de Instagram.

Jennifer Lopez es una de las artistas más exitosas del momento y parte de ese triunfo es por todo el esfuerzo que dedica en cada una de sus ocupaciones. Aunque como cualquier mortal, a veces la diva no sea consciente de sus capacidades de supermujer, J Lo siempre saca fuerzas de flaqueza y se levanta ante cualquier dificultad, como lo hizo hace unos días en el escenario y como lo hace día a día al trabajar duramente, cuidar a sus hijos y mantenerse en forma para sus actuaciones.