Una bañista, sorprendida por “una serpiente cascabel” en una playa de Florida

Una mujer en Florida fue sorprendida por lo que ella cree que es una serpiente cascabel en una playa, y sin asustarse decidió fotografiar al animal y publicar la imagen en su cuenta de Facebook.

“Serpiente de cascabel en la playa. Si los cocodrilos y los tiburones no me han detenido, ¿crees que una pequeña serpiente me mantendrá fuera del agua?”, expresó Rhonda Yellin-Saunders.

Según comentó, no es común encontrarse estas especies en las playas del estado.

No ad for you

Sin embargo, algunos de los que comentaron su foto dudan de que sea una cascabel, y se inclinan más por una pitón birmana, reticulada o india.

No sería el primero de estos reptiles en ser avistado fuera de sus hábitats normales. Hace menos de dos años una pitón birmana fue vista en una plataforma en la Bahía de Biscayne, hecho que podría significar que esta especie se habría adaptado a las aguas saladas.

Ello supondría un grave peligro para la fauna de la bahía, donde posiblemente atacarían a cormoranes, tortugas y pequeños mamíferos.

En aquel momento, Frank Mazzotti, biólogo de la Universidad de Florida, mostró su preocupación ante la posibilidad de que hubiese más pitones birmanas en las playas de Florida.

“Cuando ves algo así, ¿cuántos más habrá que no se vean?”, dijo.