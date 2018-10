Un exfuncionario argentino denuncia un fraude de 100 millones entre Chávez y Néstor Kirchner

Se llama Claudio Uberti y fue representante especial de la Argentina de Néstor Kirchner en Venezuela. Ahora ha denunciado el cobro de un soborno de 50 millones de dólares por la compra de bonos argentinos Boden 2012 en el que estarían involucrados el ex presidente del Deustch Bank en Argentina y secretario de Finanzas con Kirchner, Alfredo Mclaughlin; el ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez Carreño y el ex presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, según publica el diario argentino Clarín.

Uberti ha declarado que Néstor Kirchner le pidió a Hugo Chávez que le mandara 11 de los 25 millones de dólares que le tocaban de la comisión (25 millones para Kirchner, 25 para Chávez) en un vuelo privado o lo que es lo mismo, a través de "bancos amigos" que el exfuncionario no ha identificado. Estas entidades cobraron 50 millones por la intermediación (lo que completaría los 100 millones del fraude del que habla).

En agosto de 2005, Uberti asegura que escuchó a Kirchner pedirle al entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, que le explicara a Chávez cómo era "el tema de la ayuda financiera" que necesitaban en ese momento. Lavagna le contestó que les hacía falta que Venezuela comprara 500 millones de dólares en bonos argentinos.

Uberti tenía amistad con Chávez. Un año antes le había pedido que le firmara un autógrafo en un ejemplar de la Constitución bolivariana. En diciembre de 2005 viajó a Venezuela y por sorpresa, Chávez lo invitó al Palacio de Miraflores, sede del gobierno, y durante una conversación que se extendió casi tres horas le preguntó si Argentina seguía necesitando la compra de bonos por 500 millones.

Uberti pidió permiso a Chávez para llamar a Kirchner y éste al teléfono le dijo: "Pedazo de pelotudo, decile a ese que los mande inmediatamente". Cuando regresó a Argentina, la operación ya estaba hecha.

En 2006, Uberti se reunió con el ministro venezolano de Economía, Nelson Merentes en Venezuela. Éste le comentó que estaba yendo muy bien con los bonos argentinos y le sugirió que le preguntara a sus jefes qué hacían con la parte de las ganancias que correspondían a Argentina.

Funcionaba así: Venezuela buscaba "bancos amigos", a los que entregaban los bonos argentinos. Esos bancos acudían al mercado financiero venezolano y conseguían dólares al cambio oficial, gracias a la intervención del Gobierno chavista. Luego vendían esos dólares en el mercado informal. La diferencia se la quedaban: la mitad los bancos y la otra mitad, los gobiernos.

En este caso, correspondían a Kirchner 25 millones de dólares, otros 25 a Chávez y 50 para los bancos.

Uberti dio el recado a Kirchner que lo mandó de inmediato a Caracas con el ex ministro de Finanzas Alberto Mclaughlin. En Caracas les recibió Merentes, el ministro de Economía de Chávez, que fue quien explicó lo que estaban haciendo con los bonos argentinos.

Kirchner le pidió a Uberti que le dijera a los venezolanos que quería el dinero en efectivo. El ex funcioanario se lo transmitió a Chávez en julio de 2006, cara a cara. El ex presidente venezolano le dijo que arreglara el asunto con Merentes.

Cuando Uberti comentó a Merentes que Kirchner quería cash, éste se llevó las manos a la cabeza. Dijo que era imposible y que no sabía cómo hacer esa operación.

Cuando dio a Kirchner el recado de Merentes, el ex presidente argentino dijo que se encargaría él del asunto. Al día siguiente, Uberti viajó a Caracas y allí se reunió con el ex ministro de Energía y titular de PDVSA, Ramírez Carreño, que le habló de enviar los 25 millones a Kirchner a través de la petrolera estatal.

La gestión la hizo Diego Uzcategui, el presidente de la sucursal argentina de PDVSA. También le dijo que por teléfono se referiría a la comisión como "refinería". Poco después le llamó y le dijo que iba un avión de su empresa con "11 técnicos de la refinería". Se refería a los 11 millones que quería Kirchner, de los 25 que le correspondían.