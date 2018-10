Tina Turner revela que su exesposo la llevó a un burdel en su noche de bodas y la obligó a ver sexo en vivo

La cantante estadounidense Tina Turner reveló detalles sobre su "horrorosa" noche de bodas con su exesposo Ike Turner, después de que se vio obligada a ver un espectáculo de sexo en vivo en un burdel.

En lo que debería haber sido el día más feliz de su vida, la artista de 78 años ha revelado que resultó ser un evento "miserable", pero le preocupaba que Ike la lastimara si se negaba a casarse con él.

En una entrevista ofrecida a The Mail y publicada el domingo, Tina dijo: “Fuimos a un burdel en mi noche de bodas. La gente no puede imaginar el tipo de hombre que era, un hombre que lleva a su esposa a un show sexual pornográfico en vivo justo después de la ceremonia de matrimonio".

La legendaria cantante se casó con Ike, adicto a la cocaína, adúltero en serie y golpeador de mujeres, en 1962, cuando tenía 22 años, en Tijuana, México. Durante sus 16 años de matrimonio, Ike abusó físicamente de Tina, utilizando todo, desde bastones hasta una taza de café hirviendo.

Esta es la primera vez que Tina habla sobre lo que realmente sucedió en su noche de bodas y cuenta que mantuvo el silencio durante décadas porque se sentía avergonzada.

"Allí me senté, en ese lugar sucio, mirando a Ike con el rabillo del ojo, preguntándome '¿De verdad le gusta esto?¿Cómo pudo?' Fue tan feo. Me sentía miserable todo el tiempo, al borde de las lágrimas, pero no había escapatoria. No podíamos irnos hasta que Ike estuviera listo, y él estaba pasando un buen momento", reveló.

La ceremonia no fue mucho mejor, agregó. "Ike debió haber descubierto que Tijuana era el mejor lugar para una ceremonia rápida. Probablemente ni siquiera fue legal. En una pequeña y sucia oficina, un hombre puso unos papeles en un escritorio para que los firmara, y eso fue todo.

La intérprete de Private Dancer añadió que no hubo nada de emocionante ni feliz ese día: Nadie dijo: "Puedes besar a la novia". No hubo brindis. No hubo felicidades. No hubo mención de vivir felices para siempre".

Tina sufrió años de malos tratos a manos de su expareja y compañero musical. Finalmente huyó de su matrimonio abusivo en julio de 1976 con solo 36 centavos en el bolsillo. Ike murió en 2007.

La cantante se volvió a volvió a casar y ahora vive en Suiza con su segundo marido, el productor musical Erwin Bach.