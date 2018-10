Yaima Sáez: No tolero la mala posición en que la música urbana deja ubicada a la mujer (ENTREVISTA)

Corrían los años intermedios de la pasada década cuando, tras una invitación del maestro Hugo Oslé al homenaje realizado a miembros de la Confederación Centrocaribeña de Atletismo, escuché por vez primera la privilegiada voz de Yaima Sáez.

A mí el rostro de la bella morena me parecía familiar, y fue precisamente esta camagüeyana que recién cumplió los 39 abriles quien me sacó de dudas: “yo era balonmanista; de ahí me conoces”.

Y claro que es por el deporte que comienzo este diálogo con la hoy muy popular cantante.

“A mi mamá, Grisel, le debo todo cuanto soy: el ser transparente, el defender lo que amo, el ser así. Soy Licenciada en Educación Física, especialidad Psicología. Estuve años como profesora de esa asignatura en la Universidad del Deporte en Camagüey.”

¿Siempre te gustó el deporte? ¿Por qué no seguiste en él?

“Pues sí, yo amo el deporte. De chica, a los 12 años, me vio un entrenador, del cual, me apena decírtelo, no recuerdo el nombre, y me dijo que mi somatotipo se correspondía con las especialistas en impulsión de la bala, y por ahí mismo empecé.

“Pero mi mamá, que me conocía y sabía de timidez, me inclinó por los deportes colectivos que te familiarizan con tus compañeras. Por eso es que a los 13 salto para el balonmano, disciplina en la que estoy hasta que cumplí los 21.”

¿Tomaste parte en Juegos Escolares?

“Sí, claro. En Juegos Escolares Nacionales, en Nacionales Juveniles y hasta llegué a la primera categoría, dirigida por Manolo y Sayuz. Incluso integré la preselección nacional con 20 años. Pero, la verdad es que duré poco. Me incliné más hacia la Psicología.”

Hasta ahora no veo cómo le entra el agua al coco, o sea, ¿cuándo llega el canto a tu vida?

“Fue en el 2002, en mi graduación de Cultura Física, que se hizo una gala artística, donde tomo parte un coro, y por embullo entré al mismo. Irma Sariol, instructora de música de la Universidad, vio en mí una figura musical, al decir de ella, ¡interesante!

“A partir de ese momento, me convencí que podía cantar como solista.”

¿Qué pasa a partir de ese inicio con la carrera de Yaima Sáez?

“Participé en Festivales Nacionales de la FEU, ganaba y obtenía premios, hasta que llegó el Concurso Provincial de Camagüey En busca de talentos, en el cual obtengo el Gran Premio, lo que me proporciona la posibilidad de cantar en el Festival Boleros de Oro Camagüey 2004.

“En este Festival se encontraba José Loyola, presidente del Festival de Boleros, que al escucharme, me invita al Festival Internacional Boleros de Oro de La Habana en el 2005.”

Me imagino verte, de tirar pelotas a una portería, impartir clases de Psicología a cantar en el Festival Boleros de Oro. Sin dudas, una travesía sorprendente.

“Pues sí, pero no sólo sumarme al nuevo sendero sino que fui reconocida con el premio Voz del año por mi interpretación de Mil congojas de Juan Pablo Miranda y Libre de pecado, de Adolfo Guzmán.

“Es ahí que me conocen los maestros Hugo Oslé y Tomás Morales, importantes directores artísticos, y ambos me solicitaron que me quedara en La Habana para cantar en el café concert Gato Tuerto y en el afamado y reconocido mundialmente cabaret Tropicana.”

Yo tuve la oportunidad de conversar en varias ocasiones con alguien que te quiso muchísimo y que es un grande de la cultura nacional: el acuarelista de la poesía antillana, el maestro Luis Carbonell.

“En efecto, guiada por ese gran cantante agramontino que es Servando Vázquez, conozco a Luis Carbonell, quien me hacer notar la peculiaridad de mi registro vocal, me inspira; y así, de esta forma, decido que la música para mí no era un hobbie sino una necesidad espiritual, la música lo era todo en mi vida, y decido profesionalizarme.”

Muy difícil tu objetivo pues la etapa de la que hablas fue bien difícil para eso.

“En el 2006 estaban cerrados los catálogos, o sea, no podíamos profesionalizarnos. Ahí acudo de nuevo a Carbonell, quien me propicia formar parte del catálogo de la música como caso excepcional. Recuerda que yo no soy músico con estudios; nunca estuve en ninguna escuela de arte, sólo deportivas.”

Primeros pasos nada fáciles pero que te abrieron la pista, ¿no?

“Jajajaja. Sí, el 3 de junio de 2006 debuto como profesional en el Gato Tuerto, centro nocturno al que muchos consideran la Universidad de la Calle. Estuve todo el tiempo respaldada por el maestro Hugo Oslé, que resultó un invaluable sostén donde apoyarme.”

El Gato Tuerto es una mina de oro donde coinciden grandes figuras de la interpretación musical cubana.

“Ela Calvo, Raquel Hernández, Héctor Téllez, Migdalia Echavarría; músicos como el guitarrista por muchos años acompañante de Elena Burke, Juanito Martínez, por sólo ponerte algunos ejemplos.”

Los años 2006 y 2007 te tuvieron presente en los Concursos Nacionales de Canto “Mariana de Gonicht”, los de interpretación “Elena Burke” dentro de los Festivales Boleros de Oro, así como otros con temática de música mexicana.

“Y siempre alcanzaba premios, incluso, cuando en los jurados estuvieran presentes destacados representantes de lo mejor de nuestra música como César Portillo de la Luz.

“Fue una etapa muy bonita y a la vez, complicada. Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Lo mismo trabajaba en Dos Gardenias que en el Pico Blanco del hotel Saint John's, que donde apareciera como el propio Gato.”

¿Cuándo llega tu primera incursión internacional?

“En el 2010 voy a León, Guanajato, México. Ahí estuve junto a mi grupo acompañante del Gato, seis meses. Cantábamos en un recién estrenado bar, Sabor Habana, encargado de difundir la música cubana en un lugar habituado a escuchar sólo la música norteña del país azteca.

“En esa zona se escuchaban a la sin par Celia Cruz , al Bárbaro del Ritmo Benny Moré, a la orquesta Sonora Matancera y a otros cantantes y agrupaciones de las décadas del 40 y 50.”

Tremendo reto, ¿no?

“En mi momento, yo compartí escenario con Haila , y el reto fue grande pues había, ¡necesariamente! que interpretar los números más conocidos de esas grandes figuras ya mencionadas.

“Esto me dio la oportunidad de ampliar mi repertorio y me sentí mucho más confiada a la hora de interpretar sones y guarachas. Salí airosa, yo te diría que feliz, de esa experiencia. Me exigí más metas, me valió de mucho.”

Sin embargo, el nombre de Yaima Sáez no es todo lo popular que hubieras querido en Cuba hasta el 2012.

"Pues sí, es cierto. En abril del 2012 tomé parte en lo que bien pudiera ser considerado como el regreso del musical (teatro) en Cuba con el estreno de la famosa obra de la maestra Lizt Alfonso, Amigas.

“Se trataba de un Dance Musical que representaba un programa de la TV cubana de los años 50, Música y Estrellas.

“Tres cantantes: Caridad, Mercedes y Regla, interpretadas según la ocasión por Sori, Niurka Reyes, Gretel Barreiro, Maureen Iznaga, Ivette Cepeda o yo, protagonizaban una obra de ficción que refrendaba lo mejor de la música cubana, a lo largo de su historia, sin reflejar determinadas personalidades.”

Puedo dar fe de lo exitoso que resultó Amigas, desde su estreno en Alemania en el 2011. Allí las cantantes fueron Maureen Iznaga, Ivette Cepeda, Sory y Niurka.

“Fueron interpretados números legendarios como Quizás Quizás, Perdóname Conciencia, Ámame Como Soy, Amigas, De Mis Recuerdos, de prestigiosos compositores como Piloto y Vera, Pablito Milanés, Juan Formell , Osvaldo Farrés.

“Todo en una vertiginosa vorágines de música con la danza del ballet de Lizt Alfonso y bajo la dirección de la prestigiosa maestra”.

Amigas constituye en mi vida, en mi carrera, un antes y un después

Me imagino lo que haya significado que Lizt te llamara para ser una de las tres intérpretes en otra de las ediciones de Amigas.

“Amigas constituye en mi vida, en mi carrera, un antes y un después. Le agradezco inmensamente la confianza en mí depositada, así como todo lo que se aprende con ella.”