¿Qué le pasa a Internet en Cuba?

No poco se habla últimamente sobre la necesidad de "informatizar" la sociedad, pero el proceso que está llamado a dejar atrás a una Isla analógica borrando el atraso que en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones existe en Cuba, anda a paso de tortuga.

Si bien la automatización se torna urgente en un país cada vez más envejecido, el Gobierno cubano ha dejado claro que la informatización "debe poner por delante la ciberseguridad" y ser "un arma para la defensa de la Revolución".

En palabras del ingeniero informático Osmel, de 40 años, "estamos como detenidos en el tiempo, poniendo demasiadas condiciones para lograr que la conexión a Internet sea más que una utopía. Damos los primeros pasos y ya exigimos seguridad, sostenibilidad y soberanía tecnológica. Las condiciones ideales no existen por lo que hay que aprovechar lo que tenemos para romper el hielo".

"Hace rato podríamos estar verdaderamente conectados. Han llovido pretextos para atrasar el acceso de la población a las más modernas tecnologías y eso solo demuestra una resistencia al cambio. Nos detienen más las decisiones de nuestros dirigentes que la capacidad para generar soluciones", asegura.

A pesar de que la informatización abarca, también lenta y paulatinamente, la ampliación de los canales de pago electrónico y la migración hacia la televisión digital, la atención de la mayoría de los cubanos sigue puesta en el acceso masivo a Internet.

De acuerdo con el estudiante de Comunicación Jorge Luis, lo principal es abaratar el precio de la conexión. "Si los ciudadanos no se pueden conectar por el alto precio del servicio, no se hace nada. Optimizar la infraestructura para disminuir considerablemente el costo es fundamental. Es contradictorio que los salarios en Cuba sean los más bajos del mundo y el precio de la conectividad, el más alto".

Asimismo el profesor de Historia Luis Ernesto afirma que "la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) tiene paralizados los servicios de Nauta Hogar que con tanto bombo y platillo anunció hace más de un año. Y los trabajadores no tienen tiempo de ir a una zona WiFi después de una agotadora jornada laboral. No puede haber informatización de la sociedad si los cubanos no tenemos Internet en nuestras casas. ¿Alguien cree que podemos trabajar, estudiar o ser partícipes de un Gobierno electrónico desde una zona wifi? Allí uno está súper incómodo, sentado a la intemperie en un banco o en un contén y con dispositivos que no todos saben utilizar. Es una deuda además la calidad del servicio. Falta capacidad para la navegación, tanto en sitios privados como públicos. Cuando uno se comunica con el exterior, la conexión es lenta. Los videos y audios se congelan porque la velocidad de conexión es baja", explica.

Datos oficiales del Ministerio de Comunicaciones y ETECSA plantean que actualmente hay en Cuba más de 5,9 millones de usuarios con acceso a Internet, alrededor de 1,8 millones con cuentas permanentes y unos 2,8 millones con correo electrónico Nauta. Sin embargo, solo existen 51.728 servicios Nauta Hogar en el país.

Amén de que las autoridades constatan la existencia de 755 sitios públicos WiFi y 710 3G que cubren casi el 66% de la población, la inconformidad de los usuarios hace olas.

Al respecto, el joven Eduardo refiere que es una burla que en la cifra de 5-975.000 usuarios con conexión a Internet en Cuba se incluya a los que se conectan "limitadamente" una hora en una zona WiFi. "¿Cuántos cubanos tienen conexión las 24 horas del día? La mayoría de los que usan Internet lo hacen para hablar con algún familiar de afuera que de paso les recarga la cuenta. Ningún cubano medio llega cansado del trabajo a las seis de la tarde para gastar 50 pesos de su miserable salario y caminar diez cuadras hasta un parque para conectarse. El acceso tiene que estar al alcance de todos", defiende.

Un forista agrega en el sitio Cubadebate que "el mundo entero avanza gracias a Internet. Lo mismo un científico que un ama de casa pueden sacarle provecho. Si ni siquiera dejan ver toda la programación de Telesur, ¿cómo van a querer realmente Internet? Las decisiones vienen de arriba, de políticos, no de técnicos. Se trata de mentes estancadas en conceptos como 'guerra fría' o 'diversionismo ideológico', incapaces de ver el futuro que abre el uso de las nuevas tecnologías".

"Por otro lado, ETECSA tiene profesionales de sobra, pero existe una filosofía de 'ponerlo todo bien difícil para no hacerlo'. Detrás de la 'seguridad informática' y el 'cibercomando' hay muchos que justifican prohibiciones absurdas con el único propósito de trabajar menos y mantener todo bajo control", asevera.

Víctor Ángel Fernández refiere en el mismo medio oficial cubano: "En el proyecto de Constitución que hoy estamos discutiendo, el tema y sus relaciones brillan por su ausencia. O sea, se trata de una Constitución analógica, para una Cuba cada vez más necesitada del pensamiento y la realización digitales".

A tenor con la informática Alina, "la informatización de la sociedad se basa en el personal informático con que cuente el país y la mayoría con el conocimiento necesario para impulsarla se encuentra en el sector privado. Hay varias empresas particulares con mayor capacidad y eficiencia que muchas empresas de software estatales".

El propio presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha dicho que los informáticos cubanos están integrados, activos, soñando y también creando.

No obstante, considera Indira, informática de 29 años que se desempeña en una cooperativa, que "hay que darle más oportunidades a los informáticos que trabajan por cuenta propia. ¿Por qué no dejar que existan empresas particulares de software?

"Muchos nos vamos a la rama no estatal porque allí podemos saciar nuestras necesidades materiales y profesionales. Además de tener mayores salarios, contamos con mejores opciones de superación. No existe empresa nacional que pueda competir con eso porque la mayoría está desactualizada, sin conexión, desatentida", concluye.