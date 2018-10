La emotiva visita de Ozuna a un hospital de niños con cáncer

El reguetonero puertorriqueño Ozuna ha visitado un hospital oncológico y ha sorprendido a unas niñas, mostrando su lado más tierno y humano.

En uno de los videos compartidos en las redes sociales, se puede ver al artista tomándole las manos a dos pequeñas mientras reza una plegaria por la salud de ambas.

"Te pido un milagro, un milagro, yo lo quiero ver con mis ojos, por favor te lo pido… Tú eres grande, el mejor, me has parado de nuevo, me tienes contigo, me tienes vivo, te pido por estos niños, haz un milagro", dijo Ozuna en su oración, que comenzó con un Padre Nuestro.

No ad for you

En estas imágenes se puede ver claramente como el reguetonero está a punto de llorar, pero logra sobreponerse y continúa con la oración por las niñas.

Otro video, lo muestra interpretando su tema Una Vaina Loca y acariciándole con ternura la mano a una niña llamada Priscila, mientras le canta "es que me gustas tú namás, no me importan las demás...". La pequeña, de siete años, padece de un tumor intracráneal y necesita ayuda para costear el tratamiento, por lo que se ha organizado una actividad en el hospital para el 4 de noviembre.

Los fans alabaron la humildad y el buen corazón de Ozuna y los videos han sido muy compartidos en la red. "Me encanta tu humildad que lindo es ver esto", "Que lindo ozuna eso es lo mejor de ti que das todo desde tú corazón", "Cada día t amo mas cn tus grandes gestos d generosidad eres el mejor", "Tienes un gran corazón ozuna", "Eres un ángel mi amor, tu valor es incomparable!", "Siempre me impactan tus acciones como ser humano!", son algunos de los comentarios en los videos.