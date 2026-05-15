¡Flamenco con reparto! Dany Ome y Kevincito El 13 junto a Nyno Vargas y Omar Montes en «Algo Bonito REMIX»

Dany Ome y Kevincito El 13 siguen escribiendo su historia internacional. Los dos cubanos acaban de estrenar «Algo Bonito REMIX» junto a dos pesos pesados del urbano español: Nyno Vargas y Omar Montes, una colaboración que confirma que el reparto cubano ya tiene dirección propia en Europa.

El videoclip oficial del remix fue publicado ayer en el canal de YouTube de Nyno Vargas y en pocas horas acumuló más de 20,000 visualizaciones y 2,328 likes, con fans de España, Cuba y América Latina inundando los comentarios.

El video fue grabado en Madrid durante la visita de Dany Ome y Kevincito El 13 a España en abril de 2026, una estancia que resultó clave para esta colaboración.

Las imágenes muestran escenas urbanas con carros, calles madrileñas y una estética que mezcla lo callejero con lo aspiracional, todo con la química natural entre los cuatro artistas.

El sonido es una fusión que pocos esperaban: el flamenco gitano de Nyno Vargas, el flow urbano de Omar Montes y el reparto puro de los cubanos se entrelazan en un tema que ya suena a himno del verano.

Uno de los versos más celebrados lo cantan los propios cubanos: «Yo soy cubano, pero me gustan gitana, contigo siempre tengo ganas», una declaración de identidad que resume perfectamente el espíritu del tema.

El coro de Nyno Vargas lo dice todo: «Yo le pedí a Dios algo bonito, pero contigo se le fue la mano. Si tú me pides que te baje el mundo, niña, yo te lo regalo».

Los fans reaccionaron con euforia. «Flamenco con reparto, viva Cuba y España, espero que pongan este tema aquí en Barcelona», escribió un usuario. Otro celebró: «Cuba en la casa, gracias por darle la oportunidad a los míos». Y no faltó quien lo resumió en pocas palabras: «Ese dúo está acabando en España».

El propio Dany Ome dejó su sello en los comentarios del video con un escueto pero contundente: «Algo bonito ».

Esta colaboración llega en uno de los mejores momentos de la carrera del dúo cubano. En abril lanzaron «Paciente» junto a Ozuna, que superó 109,000 reproducciones en sus primeras horas, y el adelanto del tema acumuló más de 668,000 reproducciones antes del estreno oficial.

Antes de eso, «Asere cómo tú me gustas» superó un millón de reproducciones en nueve días de forma orgánica y generó más de 20,000 videos en TikTok usando la canción como banda sonora.

Colaborar con Nyno Vargas y Omar Montes no es un paso menor. Nyno es pionero en la fusión de flamenco con reggaetón en España, y su canción original «Algo Bonito» —lanzada en febrero de 2025— alcanzó casi tres millones de visualizaciones en menos de tres semanas y fue banda sonora del programa Supervivientes 2025.

Omar Montes, por su parte, es uno de los artistas urbanos más escuchados de España, con canciones como «Alocao» que acumularon cuatro discos de platino.

Durante su visita a España en abril de 2026, Dany Ome y Kevincito El 13 también conocieron al campeón de artes marciales mixtas Ilia Topuria gracias a la conexión de Omar Montes, una muestra del nivel de los círculos que ahora frecuentan los cubanos.

En YouTube ya piden que el tema llegue a tendencias, y los comentarios lo bautizan como «el hit del verano» y «arte gitanocubano repartero». Dany Ome y Kevincito El 13 continúan posicionándose como dos de los rostros más fuertes de la nueva ola urbana cubana fuera de la isla, y «Algo Bonito REMIX» es su carta de presentación más ambiciosa hasta ahora en Europa.