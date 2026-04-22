Ovi, primer artista cubano en los corridos tumbados, firma contrato exclusivo con Universal Music Latino

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El cantante cubano Ovi firmó un contrato exclusivo con Universal Music Latino, uno de los sellos más importantes del mercado hispano, en un hito que consolida su trayectoria como el primer artista de la isla en penetrar el espacio de los corridos tumbados.

Ovi, cuyo nombre real es Ovidio Crespo Retureta, nació en Ciego de Ávila y actualmente reside en Miami.

Presentes en la firma del acuerdo millonario estuvieron Duarte Figueira, vicepresidente senior de A&R en Universal Music Latino, y Daniel Luna, recientemente nombrado gerente general del sello.

"Estoy súper entusiasmado en esta etapa de mi vida porque siento que por primera vez voy a tener un equipo real a mi lado, apoyándome en buenas y malas", declaró el artista, quien llegó a este momento tras un camino lleno de obstáculos.

En sus inicios, vendió su casa en la isla, voló a Ecuador y cruzó varias fronteras para perseguir su sueño musical.

Su carrera comenzó a despegar con el tema "Envidioso" en colaboración con Ozuna, que lo catapultó a la escena latina internacional y lo posicionó como una voz emergente del género.

Sin embargo, el camino no estuvo exento de dificultades. Las autoridades migratorias lo retuvieron durante tres meses en el Centro de Detención Krome, en Miami, donde enfrentó el riesgo de ser enviado de regreso a Cuba.

Finalmente, logró evitar la deportación gracias a un perdón legal que le permitió continuar su carrera en Estados Unidos.

Hoy, Ovi acumula siete millones de oyentes mensuales en Spotify, una cifra que refleja el alcance de su música y que sin duda pesó en la decisión de Universal Music Latino de apostar por él.