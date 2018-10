La candidata republicana María Elvira Salazar ya no quiere el dinero de la Asociación Nacional del Rifle

La candidata al Congreso de Estados Unidos María Elvira Salazar ha asegurado de manera rotunda que no aceptará dinero de la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

En una publicación en su cuenta de Instragram, la periodista dijo que es falsa la declaración de su contrincante, la candidata demócrata Donna Shalala, quien la acusa de recibir fondos de la organización.

“El reclamo de Donna Shalala es falso. Debería echar un vistazo al artículo del Miami Herald en el que menciono claramente que no aceptaré dinero de la NRA. La insto a que deje de informar mal a nuestra comunidad del FL27 y retire su declaración”, dijo la aspirante republicana.

Al parecer, Salazar cambió de idea.

En una reciente entrevista en el programa Hola Otaola, donde el presentador Alexander Otaola abordó el tema de las armas en Estados Unidos, ella explicó su idea de que las escuelas deben contar con centros de intervención, donde trabajen consejeros que se dediquen a detectar en los alumnos posibles traumas que los lleven a matar a sus compañeros y maestros.

“¿Aceptarías fondos de la Asociación Nacional del Rifle para tu campaña?”, le preguntó Otaola ese día.

Salazar respondió:

“No lo he discutido… No los he pedido… Pero si ellos vienen a mí, yo les digo: ‘Ustedes se tienen que ceñir a mi agenda, yo no necesariamente a la agenda de ustedes. Pero si ustedes me quieren ayudar en contribuir para estos centros de trauma, donde haya terapeutas dedicados solo a este tipo de situación traumática, entonces vamos a meterle fondos a eso’”.