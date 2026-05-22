María Elvira Salazar sobre acto en Cuba en apoyo a Raúl Castro: «Ninguna propaganda puede ocultar la realidad»

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La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar reaccionó este viernes al acto organizado por el régimen cubano en la Tribuna Antiimperialista José Martí de La Habana, convocado en respaldo a Raúl Castro tras su acusación penal formal en Estados Unidos, y afirmó que «ninguna propaganda puede ocultar la realidad».

El acto fue organizado por la Unión de Jóvenes Comunistas y otras organizaciones de masas del régimen, que movilizaron a militares, policías y trabajadores estatales. Miguel Díaz-Canel se presentó vistiendo uniforme de combate verde olivo y publicó en X: «Por Cuba y por Raúl, estamos en la Tribuna Antiimperialista. Raúl es Raúl».

«Las dictaduras saben fabricar multitudes. Saben cómo presionar a los trabajadores, forzar la asistencia y convertir la propaganda en espectáculo», escribió Salazar en su cuenta de X.

La congresista contrapuso el montaje oficialista con la realidad que vive el pueblo cubano: «En un momento en que Cuba enfrenta apagones, escasez de alimentos, falta de combustible y desesperación creciente, el gobierno sigue forzando a la gente a salir a las calles para fingir que todo es normal».

Salazar también citó al secretario de Estado Marco Rubio: «Como ha dicho el secretario Rubio, los gobernantes de Cuba han demostrado no solo represión, sino incompetencia. Después de 67 años, han dejado atrás escasez, colapso y un pueblo al que aún se le niegan la libertad y la prosperidad que merece».

X / María Elvira Salazar

El acto también fue presentado por el régimen como homenaje anticipado al cumpleaños 95 de Castro, que se celebra el 3 de junio. Sin embargo, el propio Raúl Castro no asistió al evento organizado en su nombre, lo que provocó numerosas burlas en redes sociales.

Cubanos reaccionaron con ironía ante la ausencia del homenajeado: «¿Y el homenajeado no fue a su acto?», «¡Y Raúl en la cueva!» y «Hay más verde olivo que pueblo, nadie está con esto», escribieron internautas cubanos.

El acto se produce dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificara una acusación formal contra Raúl Castro y cinco exmilitares cubanos por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses además de cuatro cargos por asesinato vinculados al derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

El Consejo de Estado y el Parlamento cubano salieron en defensa de Castro y condenaron «enérgicamente» la acusación, mientras Díaz-Canel la calificó de «acción política, sin ningún basamento jurídico».

El pasado miércoles, tras conocerse la imputación a Raúl Castro, Salazar había dicho que «hoy comienza el fin de la familia Castro».