María Elvira Salazar sobre acto en Cuba en apoyo a Raúl Castro: «Ninguna propaganda puede ocultar la realidad»

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La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar reaccionó este viernes al acto organizado por el régimen cubano en la Tribuna Antiimperialista José Martí de La Habana, convocado en respaldo a Raúl Castro tras su acusación penal formal en Estados Unidos, y afirmó que «ninguna propaganda puede ocultar la realidad».
El acto fue organizado por la Unión de Jóvenes Comunistas y otras organizaciones de masas del régimen, que movilizaron a militares, policías y trabajadores estatales. Miguel Díaz-Canel se presentó vistiendo uniforme de combate verde olivo y publicó en X: «Por Cuba y por Raúl, estamos en la Tribuna Antiimperialista. Raúl es Raúl».
«Las dictaduras saben fabricar multitudes. Saben cómo presionar a los trabajadores, forzar la asistencia y convertir la propaganda en espectáculo», escribió Salazar en su cuenta de X.
La congresista contrapuso el montaje oficialista con la realidad que vive el pueblo cubano: «En un momento en que Cuba enfrenta apagones, escasez de alimentos, falta de combustible y desesperación creciente, el gobierno sigue forzando a la gente a salir a las calles para fingir que todo es normal».
Salazar también citó al secretario de Estado Marco Rubio: «Como ha dicho el secretario Rubio, los gobernantes de Cuba han demostrado no solo represión, sino incompetencia. Después de 67 años, han dejado atrás escasez, colapso y un pueblo al que aún se le niegan la libertad y la prosperidad que merece».
El acto también fue presentado por el régimen como homenaje anticipado al cumpleaños 95 de Castro, que se celebra el 3 de junio. Sin embargo, el propio Raúl Castro no asistió al evento organizado en su nombre, lo que provocó numerosas burlas en redes sociales.
Cubanos reaccionaron con ironía ante la ausencia del homenajeado: «¿Y el homenajeado no fue a su acto?», «¡Y Raúl en la cueva!» y «Hay más verde olivo que pueblo, nadie está con esto», escribieron internautas cubanos.
El acto se produce dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificara una acusación formal contra Raúl Castro y cinco exmilitares cubanos por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses además de cuatro cargos por asesinato vinculados al derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.
El Consejo de Estado y el Parlamento cubano salieron en defensa de Castro y condenaron «enérgicamente» la acusación, mientras Díaz-Canel la calificó de «acción política, sin ningún basamento jurídico».
El pasado miércoles, tras conocerse la imputación a Raúl Castro, Salazar había dicho que «hoy comienza el fin de la familia Castro».
Preguntas Frecuentes sobre la Situación Política en Cuba y la Reacción de María Elvira Salazar
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue la reacción de María Elvira Salazar al acto en apoyo a Raúl Castro en Cuba?
María Elvira Salazar criticó el acto organizado en Cuba, afirmando que era un intento de propaganda para ocultar la realidad de la crisis que enfrenta el país, caracterizada por apagones, escasez de alimentos y desesperación. Además, destacó que el régimen cubano presiona a los ciudadanos para participar en estas manifestaciones.
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¿Por qué Raúl Castro no asistió al acto en su honor en Cuba?
Raúl Castro no asistió al acto en su honor, lo que provocó burlas e ironías en redes sociales. Su ausencia fue notoria y se interpretó como un signo de las dificultades internas del régimen. Además, su salud frágil y retiro por razones de salud se han mencionado como motivos para su falta de presencia en eventos públicos recientes.
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¿Qué acusaciones enfrenta Raúl Castro en Estados Unidos?
Raúl Castro enfrenta cargos en Estados Unidos por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses y por el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que resultó en la muerte de cuatro cubanoamericanos. Esta acusación forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración Trump para presionar al régimen cubano.
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¿Cómo ha respondido el gobierno cubano a las acusaciones de Estados Unidos contra Raúl Castro?
El gobierno cubano, liderado por Miguel Díaz-Canel y respaldado por el Consejo de Estado y el Parlamento, ha rechazado enérgicamente las acusaciones contra Raúl Castro, calificándolas de "acción política" sin basamento jurídico. Esta defensa incluye manifestaciones organizadas para mostrar apoyo al exmandatario.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.