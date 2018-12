Camila Cabello: "Quiero ser una buena artista, no una gran celebridad"

La cantante cubana Camila Cabello se ha convertido en una de las artistas femeninas más gustadas y famosas internacionalmente. Su éxito como solista desde que dejó la banda Fifth Harmony hace dos años no ha hecho más que ir en ascenso. En el último año, sus sencillos han roto récords y se han colado y permanecido en todas las listas de éxitos.

A pesar de caracterizarse por tener una relación muy cercana con sus fans y ser muy activa en las redes sociales, la cantante ha confesado en entrevista para Billboard, que "sería mucho más interesante para las personas si publico más sobre mi vida privada o si estuviera más involucrada en los chismes o lo que sea".

No obstante, asegura que "solo quiero ser una buena artista. No quiero ser una gran celebridad. No lo soy!", porque "simplemente no me gusta".

Asimismo, Camila dijo a Billboard que entiende que muchos artistas vivan para su imagen porque son acosados todo el tiempo por los paparazzi, pero que "yo no puedo pasar todos los días una hora arrglándome el pelo y las uñas. Algunas personas lo hacen porque te fotografían caminando por la calle, pero yo simplemente no puedo, ¿sabes?"

La intérprete de Havana es una artista que ha llegado a donde está por su talento y carisma, y se ha colado en el corazón de sus fans sin verse envuelta en polémicas ni escándalos, y sin exhibir constantemente su vida privada.

De hecho, la cantante ha dado a conocer por primera vez su relación con Matthew Hussey, con quien fue captada por unos paparazzi en febrero de este año de vacaciones en México. Sin embargo, esta es la primera vez que la artista se deja ver caminando junto a él de la mano por las calles de Nueva York.