Lisandra Silva, "feliz y plena" con su nueva relación: confiesa que quiere casarse

La modelo cubana Lisandra Silva se ha dejado ver radiante y muy enamorada desde que sacó a la luz su relación con el bailarín chileno Raúl Peralta. Incluso, ha contado a TVN.cl que, aunque no quiere hablar mucho acerca de su relación, pues no tiene buena experiencia con eso y quiere hacerlo diferente esta vez, se siente "plena, enamorada y feliz".

Asimismo, ha confesado que con Peralta le gustaría dar pasos más serios en su relación y casarse, pues ha encontrado en él el amor, la confianza y los intereses comunes que quería encontrar en una pareja.

La ex chica reality contó que, al terminar su tan conocida relación con el argentino Leandro Penna, quedó muy triste y sintió que ya no tenía más que hacer en Chile, e incluso pasó tiempo en Europa y Miami. Pero Lisandra ya había conocido al bailarín por el trabajo que hicieron juntos en una coreografía para un videoclip.

Peralta fue la razón por la cual ella regresó a Chile, donde ahora vive feliz y realizada. Con él comparte la pasión por el baile y asegura que estar en su academia la ha ayudado a perfeccionar mucho su técnica y a liberarse de las tensiones.

"Muchas veces el baile me ha salvado, siento que he mejorado muchísimo en la academia de los Power Peralta Studio. Al inicio busqué algo que me hiciera sentir feliz, que me sacara de la rutina y de una depresión en que estaba en ese momento", comentó.