La abuela de Elena Tablada: "No quería que mi nieta se casará en Cuba"

Elena Tablada y Javier Ungría se dieron el "sí, quiero" el pasado 8 de diciembre en la iglesia de San Juan Letrán situada en el barrio del Vedado de la capital cubana.

Más de 200 invitados acompañaron a la pareja en este día tan especial y entre ellos estaba la abuela de la diseñadora, Elena Moura, quien muy a su pesar volvió a su tierra natal para ver a su nieta casarse con el empresario.

"Yo no quería que mi nieta se casara en Cuba, les pedí que lo hicieran en otro lado", ha confesado la abuela de la ex de Bisbal al español Informalia, quien 48 años atrás abandonó la Isla huyendo de la dictadura castrista junto a su marido Jorge Tablada y una de sus hijas.

Para el medio español, la abuela de la diseñadora se ha abierto en canal y ha contado cómo ha sido su regreso a La Habana tantas décadas después.

A pesar de que se había jurado a sí misma que no volvería a pisar Cuba mientras el régimen comunista gobernara, su amor por su nieta ha sido mucho más fuerte que cualquier juramento y asistió a la ceremonia.

"Ella se empeñó y además eligió San Juan de Letrán, donde su abuelo y yo nos casamos hace 71 años. Imagínate lo que sentí cuando entré en aquella iglesia donde a los 19 años me convertí en la esposa del hombre que me hizo tan feliz y que tanto me quería", reveló Moura, quien pisó Cuba por última vez en 1970.

"El choque emocional al entrar allí, no lo puedo describir. Y como la iglesia estaba llena de flores y decorada preciosa, no había ninguna diferencia con mi boda. Yo sólo le pedí a Dios que Elena y Javier fueran tan felices como los hemos sido sus abuelos", expresó.

Otro de los golpes fuertes para Elena Moura al llegar a La Habana fue ver lo que quedaba del que había sido su hogar antes de irse del país: "Mis hijas me llevaron engañada a la casa preciosa donde yo vivía con mi marido y que hoy ocupa una empresa suiza. Salió por allí una persona, le explicaron quiénes éramos y me invitó a entrar, pero no quise verla por dentro. Por fuera estaba fea y el jardín descuidado, no tiene nada que ver con el nuestro, que tanto cuidábamos".

Desde luego, para la abuela de la celebridad no ha sido fácil volver a sus raíces después de tantos años.