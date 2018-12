Policía asesina a su esposa, hija y nieta en Florida y luego se suicida

Condecorado ex-policía del condado de Hillsborough, en Tampa, mató a su esposa, hija y nieta, antes de cometer suicidio, informó hoy el Tampa Bay Times.

La masacre se llevó a cabo en horas tempranas de la mañana del miércoles cuando el veterano de la Oficina del Sheriff, Terry L. Strawn, de 58 años, disparó a su esposa, para luego llegarse cerca de la escuela de Plant City, donde asesinó a su hija y nieta.

Las víctimas identificadas por el cuerpo policial son: Theresa, de 54 años, Courtney, de 32 años, y Londyn, de 6.

Según reportes del alguacil del condado, Chad Chronister, alrededor de las 6 de la mañana entró un mensaje a través de la frecuencia de la radio de la oficina del Sheriff. La voz era la de Strawn, quien estaba informando lo que acababa de hacer. Además, alertó a las autoridades de sus planes de suicidio.

"Durante su transmisión de radio, habló de lo mucho que amaba a la Oficina del Sheriff", dijo Chronister.



La policía no tardó en encontrar al asesino justo en frente de la escuela. Intentaron convencerlo de que no se hiciera daño, pero los ruegos no fueron escuchados. En el momento del último disparo ejecutado, no había personal escolar en el área, según informaron las autoridades.

En un primer momento se pensó que las causas, que motivaron a Strawn a cometer este macabro crimen, estaban relacionadas con problemas financieros. Sin embargo, “no surgieron problemas financieros durante su reciente verificación de antecedentes previa al empleo”, comentó Tampa Bay Times.

Strawn comenzó su carrera en la condado de Hillsborough en 1991, primero como agente de cárcel antes de unirse a la patrulla. Obtuvo el galardón de Oficial del Año en 2009, por su dedicado trabajo en la captura de criminales.

El policía veterano se reincorpora al “deber” luego del llamado que hiciera el gobierno local para brindar seguridad armada en todas las escuelas públicas y autónomas.“El programa es una respuesta a un mandato legislativo después de los tiroteos fatales en febrero en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland”, añade Tampa Bay Times.

La Oficina del Sheriff lo ubicó en la escuela Valrico Elementary School, donde estudiaba su nieta. Tanto padres, como estudiantes tenían una buena opinión de Strawn



Esta es la segunda vez en el año, que un agente del alguacil de Hillsborough ha estado involucrado en un asesinato-suicidio, reportó Tampa Bay Times. En septiembre, el oficial Kirk Keithley le disparó a su esposa antes de quitarse la vida.

"Hemos estado preocupados", dijo Chronister. "Porque hemos visto que las tasas de suicidio han aumentado. ¿Por qué ocurre esto? Ojalá supiera."