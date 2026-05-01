"Ser valiente no puede costar la vida": joven denuncia brutal agresión a su hermano en Cuba

Denuncian intento de asesinato contra joven por alzar la voz en su comunidad

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La internauta PM Revuelta publicó en Facebook una denuncia desgarradora sobre la brutal agresión que sufrió su hermano a manos de un grupo de delincuentes hace 17 días, en un ataque que ella describe como un intento de asesinato con premeditación.

Según relata la propia autora, su hermano —quien padece una enfermedad mental compleja— fue golpeado con bates envueltos en alambre de púa por haber confrontado a un estafador del barrio que había engañado a múltiples vecinos con impunidad.

«Hace 17 días, mi hermano fue el blanco de un intento de asesinato, de gratis, le cayeron a batazos, con toda la premeditación del universo, usando en el arma alambre de púa, para provocar heridas irreparables, que le han costado dos operaciones, un órgano y daños en otros», escribió la denunciante.

El joven sobrevivió, pero el precio fue altísimo: dos intervenciones quirúrgicas, la pérdida de un órgano y daños en otros.

«¿Cuál fue su error? Hacer un llamado de conciencia a un ser despreciable que había estafado con impunidad a muchas personas del barrio», señaló la activista, indignada ante la violencia desatada contra alguien que solo intentó defender a su comunidad.

La joven describe a su hermano como una persona amada por todos, de buena conducta social y trato servicial con los más desfavorecidos, lo que hace aún más dolorosa la agresión.

«Hace 17 días mi comunidad se encuentra conmovida, mi vida destrozada y ese niño ha luchado estoicamente por continuar respirando», escribió.

El caso se produce en el contexto de una crisis de seguridad pública sin precedentes en Cuba, donde el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) documentó 2,833 delitos verificados en 2025, un aumento del 115% respecto a 2024 y del 337% frente a 2023.

La Habana fue la tercera provincia más afectada, con 398 casos registrados, en un escenario donde la policía cubana enfrenta una deserción del 20% de sus efectivos y es señalada sistemáticamente por priorizar la represión política sobre la protección ciudadana.

Esta impunidad estructural ha llevado a situaciones extremas: un joven cubano perdió una mano en un enfrentamiento con ladrones en plena vía pública, y los vecinos se ven obligados a enfrentar por su cuenta a los delincuentes ante la inacción del Estado.

PM Revuelta no es ajena a la represión del régimen: hace aproximadamente seis meses, la Seguridad del Estado le cerró sus redes sociales cuando transportaba más de dos toneladas de ayuda humanitaria hacia Santiago de Cuba, lo que la obligó a crear una cuenta alternativa.

«Hace 6 meses la SE me cerró mis redes, cuando salía con más de 2 toneladas de ayuda humanitaria para Santiago, que fue entregada en las manos del pueblo, un pueblo obstinado y víctima de un sistema que se entretiene en perseguir a los que estamos puestos», denunció.

Ahora, en medio de la pesadilla familiar, la activista denuncia nuevos intentos de hackeo y eliminación de su perfil en Facebook, que atribuye a agentes del Estado.

A pesar del dolor, el día anterior a su publicación entregó paneles solares y equipos de generación eléctrica a siete niños con leucemia, parálisis cerebral y otros padecimientos graves que dependen de electricidad para sobrevivir.

«Ni yo misma sé de dónde saqué la fuerza para seguir pensando y apostando en el mejoramiento humano, cuando hace 17 días, todo es una dolorosa y oscura pesadilla», confesó.

Su publicación cierra con una frase que resume la indignación de miles de cubanos atrapados entre la violencia criminal y la inacción del Estado: «¡Que ser valiente no salga tan caro!»