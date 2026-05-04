Cuba registra 21 feminicidios en 2026: maestra es asesinada por su expareja pese a denuncias previas ante la policía

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Gloria Almanza Céspedes, una maestra de 52 años, fue asesinada por su expareja en San Miguel del Padrón, en La Habana, el primero de mayo, un crimen que aumenta a 21 el número de feminicidios en Cuba en 2026, según el registro del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT).

Madre de dos hijas mayores de edad, pero muy jóvenes, Gloria fue ultimada en su propio hogar en el barrio Los Mangos, y su caso evidencia un patrón que se ha vuelto alarmante a lo largo del año: la víctima había denunciado previamente a su agresor ante la policía sin que se adoptara ninguna medida de protección.

«Una vez más se demuestra la ausencia de prevención por parte de la policía, ya que el agresor había sido denunciado por la víctima», advirtió OGAT al confirmar el crimen.

Gloria era conocida en su comunidad como docente y miembro activa de una iglesia.

El observatorio independiente denunció el alza de intentos de feminicidios -17 desde inicios de este año-, una «alarmante cifra», y alertó sobre el «doloroso» caso de la adolescente Anais Tamayo Puente, fallecida en condiciones no esclarecidas, del que se necesita acceso al informe de investigación.

Hasta este 4 de mayo, el registro de OGAT contabilizó 21 feminicidios verificados, 17 intentos y un asesinato de hombre por motivos de género en lo que va de 2026. Además, investiga 12 posibles feminicidios alertados en 2025 y otros seis posibles alertados en 2026.

El feminicidio de Gloria Almanza ocurrió sólo una semana después del de Mariolis López Silio, de 37 años y madre de cuatro niños, asesinada el 24 de abril en Güines, Mayabeque, por su expareja Michael Pérez Sanabria.

Abril se consolidó como el mes más violento del año, con al menos siete feminicidios. El 13 de abril, Yunia Lisset Bizet Sánchez fue asesinada cuando se dirigía a denunciar a su agresor ante la policía, en la ciudad de Bayamo, Granma; y poco más de una semana después, un hecho sacudió al municipio de Batabanó, en Mayabeque: un doble feminicidio que cobró la vida de una madre y su hija de 12 años.

La respuesta del gobierno cubano ante la creciente violencia contra las mujeres es prácticamente nula. El régimen no ha aprobado una ley integral de violencia de género, el Código Penal de 2022 no tipifica el feminicidio como delito autónomo, sólo como agravante, y no se publican estadísticas oficiales sobre estos crímenes. Tampoco existen refugios ni protocolos de protección efectivos para mujeres en riesgo en la isla.

El 25 de abril, la Cancillería declaró que «en Cuba no hay ni habrá impunidad ante hechos de violencia basada en género», afirmación que contrasta con la creciente cifra de feminicidios documentados por organizaciones y medios de prensa independientes, y el vacío legal e institucional sobre estos crímenes.

En 2025, OGAT confirmó 48 feminicidios en Cuba, con el 83,3% cometidos por parejas o exparejas; y desde 2019, ha verificado más de 300 crímenes por violencia machista en el país.