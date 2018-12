Así disfruta Yomil de la música de Los Van Van

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo no ha podido evitar sentirse contagiado por los ritmos cubanos del grupo Los Van Van al escuchar el tema Al paso, que pertenece al último álbum de la formación, Legado.

En el material audiovisual que ha compartido el integrante del dúo Yomil y El Dany con sus seguidores de Instagram se puede ver al intérprete de No me afecta conducir su auto con la canción Los Van Van de fondo. Y, como no podía ser de otra manera, la reacción del cantante urbano ha sido corear el tema mirando a cámara y siguiendo la letra del éxito con sus manos. ¡Miren!

"Cosa gorda. Los Van Van las leyendas vivientes de la música cubana", ha escrito el reguetonero junto al clip que supera las 13 mil reproducciones en apenas unas horas.

El vídeo ha encantado a los seguidores de Yomil y mientras que algunos le aplauden por respetar el legado que ha dejado la formación en la música cubana, otros le animan a que hagan una colaboración con la orquesta formada por el bajista Juan Formell .

"¿No has pensado en cantar un tema con ellos?" o "Haz algo con ellos", son algunos de los comentarios que se pueden leer junto al post de Hidalgo.