Uno de los Pichy Boys se acerca a Cuba en un crucero y responde a quienes aconsejan que no se metan en política

Alejando González, uno de los integrantes del popular dúo humorístico Los Pichy Boys, se encuentra de viaje en un crucero por estos días, y ha compartido en Instagram una emotiva publicación en la que ha señalado en un mapa lo “más cerca que ha estado de Cuba en los últimos 11 años”.

El humorista ha aprovechado para hacer una reflexión personal de corte político. “Me encantaría volver algún dia a hacer mi arte, Pero sin tener que pedir permiso ni estar de lamebotas de los Dictadores q gobiernan mi isla”.

Como crítica implícita a quienes sí navegan entre dos aguas, añadió: “No queremos caer en el juego oportunista de nadar entre las dos aguas de ‘No meternos en Politica’ como dicen muchos , cuando el cubano de a pie, el de pueblo ya no tienen ni pan para desayunar. No va a faltar el que comente .. oye Pichy Boy, ya la cagaron no hablen de Política....”.

Sin embargo, Alejandro González tiene claro que seguirán hablando de política y los motivos que tienen para hacerlo.

“Mientras q los cubanos no podamos elegir a nuestros dirigentes, mientras existan presos politicos, mientras a las damas de blanco les sigan cayendo a palo y no se respeten los derechos humanos en nuestra isla, vamos a seguir hablando de Política señores y tu también deberías hacerlo. Viva CUBA LIBRE!!”, concluyó el humorista, quien se fue a residir en el año 2001 a Estados Unidos junto a su familia.

Una suerte más accidentada para arribar a territorio norteamericano tuvo su primo y compañero de profesión, Maikito Rodríguez, quien en entrevista concedida a Univisión precisó hace algunas semanas que, con solo 17 años de edad, arriesgó su vida en el mar hasta ocho veces a bordo de una balsa, para tratar de llegar a Florida junto a otros amigos.