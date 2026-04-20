Influencers y activistas cubanos piden a Trump y Rubio apoyo para la libertad de Cuba

Un grupo de influencers, artistas y activistas cubanos, incluidos muchos de la diáspora, lanzó un llamado público al presidente Donald Trump y al Secretario de Estado Marco Rubio para que apoyen la libertad de Cuba, en un video que ha circulado ampliamente en redes sociales.
El llamado fue encabezado por el dúo cómico Los Pichy Boys, quienes publicaron un video en inglés en Facebook etiquetando directamente las cuentas de Trump y Rubio, con el mensaje: "pedimos respetuosamente al presidente Donald Trump y al Secretario de Estado Marco Rubio que nos ayuden a recuperar nuestra patria para que, juntos, todos los cubanos de aquí y del exterior podamos hacer a Cuba grande de nuevo".
Junto a Los Pichy Boys, participan en el llamado integrantes del colectivo Fuera de la Caja Cuba, la periodista y activista Anna Bensi, Elieser "El Bayardo", la periodista Amelia Calzadilla y el actor Roberto Sanmartín, exiliado en España desde 2005, entre otros muchos más.
En el video, se describe a Cuba como una isla "secuestrada por una dictadura" donde no existe libertad de expresión, la propiedad privada no se respeta y los apagones son parte de la rutina diaria.
"En Cuba no hay libertad de expresión. En Cuba puedes ir a la cárcel por pensar diferente. En Cuba trabajas toda la vida y aun así vives en la miseria", afirman los influencers.
El video señala que en Cuba hay cientos de presos políticos, incluyendo menores de edad, y que la escasez de alimentos y medicamentos forma parte de la vida cotidiana del pueblo cubano.
"No es solo un país atrapado, es un pueblo forzado al silencio. Es una madre despidiéndose de su hijo sin saber si volverá a abrazarlo", expresan los cubanos que participaron en el video.
El mensaje concluye con una alusión directa al eslogan del presidente Trump: "Queremos una Cuba libre. Queremos una Cuba próspera. Queremos reencontrarnos con nuestra tierra. Queremos volver a casa, y queremos ver a Cuba grande de nuevo".
El llamado se produce en un momento de alta expectativa dentro del exilio cubano ante las declaraciones de la administración Trump sobre el futuro del régimen.
En enero de 2026, Trump afirmó que el régimen cubano colapsaría "muy pronto" tras la captura de Nicolás Maduro, principal aliado económico de La Habana. En marzo de 2026 llegó a decir que "Cuba es la siguiente".
Por su parte, Rubio anticipó novedades bastante pronto sobre Cuba en el programa Hannity de Fox News a principios de este mes, condicionando el fin del embargo a un cambio de régimen.
El colectivo Fuera de la Caja Cuba, uno de los más activos en documentar la represión desde dentro de la isla, ha sufrido una respuesta sistemática del régimen: el 26 de marzo, las autoridades inhabilitaron los teléfonos de sus integrantes como represalia por apoyar a Anna Bensi durante su citación ante la Seguridad del Estado.
Bensi, de 21 años, fue imputada formalmente y sometida a arresto domiciliario con prohibición de salir del país. El 9 de abril denunció además la suspensión indefinida de su cuenta de WhatsApp, que atribuyó a presión tecnológica del régimen.
Los Pichy Boys ya habían pedido el 10 de abril a los cubanos confiar en Marco Rubio, asegurando que "la libertad de Cuba está cerca" y que "nuestro día está llegando", en una publicación que etiquetaba directamente al Secretario de Estado.
Preguntas Frecuentes sobre el Apoyo a la Libertad de Cuba y el Papel de EE.UU.
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es el objetivo del llamado de Los Pichy Boys a Donald Trump y Marco Rubio?
El objetivo del llamado de Los Pichy Boys es solicitar apoyo para la libertad de Cuba, instando a Trump y Rubio a ayudar a recuperar la patria y promover un cambio político que permita a los cubanos vivir en libertad y prosperidad.
¿Por qué hay una expectativa creciente sobre el futuro del régimen cubano?
La expectativa sobre el futuro del régimen cubano ha crecido debido a las declaraciones de Donald Trump y Marco Rubio, quienes han sugerido que un cambio de régimen es inminente. Trump afirmó que el colapso del régimen cubano podría ocurrir pronto tras la captura de Nicolás Maduro, y Rubio ha anticipado novedades sobre Cuba, condicionando el fin del embargo a un cambio de régimen.
¿Cómo ha respondido el régimen cubano a los activistas y disidentes como Anna Bensi?
El régimen cubano ha respondido con represión y hostigamiento a activistas como Anna Bensi. Bensi enfrenta cargos penales, reclusión domiciliaria y la suspensión de sus cuentas de comunicación, mientras que su madre también ha sido interrogada y amenazada por las autoridades.
¿Cuál es la postura de Estados Unidos respecto a las acciones del régimen cubano contra los disidentes?
Estados Unidos ha exigido al régimen cubano que cese el hostigamiento contra los disidentes y ha amenazado con impedir la entrada al país a los funcionarios cubanos que repriman a la ciudadanía. La Embajada de EE.UU. ha mostrado su respaldo a los activistas y demanda la liberación de los presos políticos.
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