Influencers y activistas cubanos piden a Trump y Rubio apoyo para la libertad de Cuba

Un grupo de influencers, artistas y activistas cubanos, incluidos muchos de la diáspora, lanzó un llamado público al presidente Donald Trump y al Secretario de Estado Marco Rubio para que apoyen la libertad de Cuba, en un video que ha circulado ampliamente en redes sociales.

El llamado fue encabezado por el dúo cómico Los Pichy Boys, quienes publicaron un video en inglés en Facebook etiquetando directamente las cuentas de Trump y Rubio, con el mensaje: "pedimos respetuosamente al presidente Donald Trump y al Secretario de Estado Marco Rubio que nos ayuden a recuperar nuestra patria para que, juntos, todos los cubanos de aquí y del exterior podamos hacer a Cuba grande de nuevo".

Junto a Los Pichy Boys, participan en el llamado integrantes del colectivo Fuera de la Caja Cuba, la periodista y activista Anna Bensi, Elieser "El Bayardo", la periodista Amelia Calzadilla y el actor Roberto Sanmartín, exiliado en España desde 2005, entre otros muchos más.

En el video, se describe a Cuba como una isla "secuestrada por una dictadura" donde no existe libertad de expresión, la propiedad privada no se respeta y los apagones son parte de la rutina diaria.

"En Cuba no hay libertad de expresión. En Cuba puedes ir a la cárcel por pensar diferente. En Cuba trabajas toda la vida y aun así vives en la miseria", afirman los influencers.

El video señala que en Cuba hay cientos de presos políticos, incluyendo menores de edad, y que la escasez de alimentos y medicamentos forma parte de la vida cotidiana del pueblo cubano.

"No es solo un país atrapado, es un pueblo forzado al silencio. Es una madre despidiéndose de su hijo sin saber si volverá a abrazarlo", expresan los cubanos que participaron en el video.

El mensaje concluye con una alusión directa al eslogan del presidente Trump: "Queremos una Cuba libre. Queremos una Cuba próspera. Queremos reencontrarnos con nuestra tierra. Queremos volver a casa, y queremos ver a Cuba grande de nuevo".

El llamado se produce en un momento de alta expectativa dentro del exilio cubano ante las declaraciones de la administración Trump sobre el futuro del régimen.

En enero de 2026, Trump afirmó que el régimen cubano colapsaría "muy pronto" tras la captura de Nicolás Maduro, principal aliado económico de La Habana. En marzo de 2026 llegó a decir que "Cuba es la siguiente".

Por su parte, Rubio anticipó novedades bastante pronto sobre Cuba en el programa Hannity de Fox News a principios de este mes, condicionando el fin del embargo a un cambio de régimen.

El colectivo Fuera de la Caja Cuba, uno de los más activos en documentar la represión desde dentro de la isla, ha sufrido una respuesta sistemática del régimen: el 26 de marzo, las autoridades inhabilitaron los teléfonos de sus integrantes como represalia por apoyar a Anna Bensi durante su citación ante la Seguridad del Estado.

Bensi, de 21 años, fue imputada formalmente y sometida a arresto domiciliario con prohibición de salir del país. El 9 de abril denunció además la suspensión indefinida de su cuenta de WhatsApp, que atribuyó a presión tecnológica del régimen.

Los Pichy Boys ya habían pedido el 10 de abril a los cubanos confiar en Marco Rubio, asegurando que "la libertad de Cuba está cerca" y que "nuestro día está llegando", en una publicación que etiquetaba directamente al Secretario de Estado.