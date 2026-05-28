«Regálate una Cuba Libre»: el mensaje viral de Los Pichy Boys a Marco Rubio por su cumpleaños

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El dúo cubano-americano Los Pichy Boys le dedicó este jueves un mensaje de cumpleaños a Marco Rubio cargado de humor y doble sentido político: «Feliz Cumpleaños amigo! Creo que te deberías regalar una Cuba Libre hoy, no sé, Piénsatelo», escribieron en su cuenta oficial de Facebook, acompañando la felicitación con una fotografía junto al Secretario de Estado y una bandera cubana al fondo.

Facebook / Los Pichy Boys

Rubio cumple 55 años este 28 de mayo en un momento de máxima presión de la administración Trump sobre el régimen de La Habana, lo que convierte el guiño de Los Pichy Boys en algo más que una simple felicitación.

El término «Cuba Libre» condensa en dos palabras tanto el popular cóctel de ron con Coca-Cola como la aspiración histórica de la diáspora cubana: ver a la isla libre del comunismo. Usar ese juego de palabras en un mensaje al funcionario que días antes había calificado al régimen de «comunistas incompetentes» resume con precisión el tono que caracteriza al dúo.

Los Pichy Boys —formados por Alejandro González (Alex) y Maikel Rodríguez (Maikito)— mantienen una relación pública y cercana con Rubio que se remonta a julio de 2021, cuando el entonces senador los recibió en el Capitolio tras las históricas protestas del 11J y afirmó que «los cubanos que marchaban no pedían remesas, pedían libertad».

En abril de este año, el dúo ya había pedido públicamente a los cubanos que confíen en Rubio, asegurando que «la libertad de Cuba está cerca».

El cumpleaños llega en un momento especialmente tenso para el régimen cubano. Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra La Habana, interceptado al menos siete tanqueros con combustible destinado a la isla y provocado una caída del 80-90% en las importaciones energéticas, con apagones de hasta 25 horas en más del 55% del territorio.

El propio Rubio, un día antes de su cumpleaños, cargó contra el régimen en una reunión de gabinete en la Casa Blanca: «El país ha sido tomado por esta empresa llamada GAESA, que básicamente controla el 70% de la economía. Ninguno del dinero de esa empresa va a ayudar al pueblo cubano. Ninguno».

Rubio celebró su cumpleaños de forma anticipada el domingo pasado en la Embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi, India, durante un evento por el 250 aniversario de la Independencia estadounidense, donde la banda Village People le cantó «Feliz cumpleaños» ante un pastel de cuatro pisos y Trump se conectó por teléfono desde Washington para afirmar que «pasará a la historia como el mejor secretario de Estado de Estados Unidos».

El plazo fijado por Washington para que empresas extranjeras corten vínculos con GAESA vence el 5 de junio de 2026, lo que convierte los próximos días en un período decisivo para la presión estadounidense sobre Cuba.