Los rostros de varios médicos cubanos en Brasil que no podrán ver a sus hijos en 8 años

La doctora cubana Vania Ponce, probablemente, tomó la decisión más difícil de su vida. Sabe que no verá a su pequeña en al menos 8 años.

Ponce formaba parte de la brigada Mais Médicos, en Brasil, pero luego de que el gobierno cubano decidiera suspender la misión, esta decidió quedarse como otros cientos de profesionales en el país sudamericano.

La doctora Ponce cumplió primeramente misión médica en Venezuela, y luego pasó a trabajar a Brasil, país en el que permanecerá ya que "ve la posibilidad de brindarle un mejor futuro a sus padres y su pequeña hija", según el espacio Nosomosdesertores Somoscubanoslibres, de la red social Facebook.

No ad for you

No obstante, Ponce debe esperar todo este tiempo para reencontrarse con su familia porque su decisión de quedarse a vivir en Brasil es considerada como traición a la patria, ya que rompió las reglas del contrato laboral entre Cuba y ese país.

En el artículo 3 de la nueva reforma constitucional, la traición a la patria pasará a ser considerada "el más grave de los crímenes", castigado con "las más severas sanciones", que en el caso de Cuba es la aplicación de la pena capital.

En la misma situación que la doctora Ponce hay muchos profesionales de la salud cubanos que decidieron quedarse en Brasil. Tal es el caso también de la Dra. Katy Rodríguez, quien tampoco podrá ver a su familia en 8 años.

Asimismo, la Dra Mara Ochoa se encuentra en una situación similar, quien dice que "no se conforma con una videollamada" de su hija. La separación es algo que la afecta cada día.

Por su parte, la Dra. Maria Bu, quien también estará todo ese tiempo separada de su pequeña, dijo: "Esta es la razon por la que decidi ser libre, mi tesoro mas presiado mi niña de solo 5 años que por que alguien mas lo dijo tratan a su mama como una criminal. No señores no soy una criminal y no veo el motivo por el cual deba de estar 8 largos años separada de mi familia, yo no cometi ningun delito todo lo contrário he ayudado a muchas personas y no es justo que se me trate como una criminal NO, NO MAS hasta cuando vamos a seguir sufriendo con tan solo el echo de decir basta y ser libres. Espero que eso cambie y podamos ver a nuestros seres mas presiados lo antes posibles.No somos desertores somos cubanos libres".

Este doctor cubano, quien también permanece en Brasil, vive la agonía de el resto de sus colegas: la separación de su hija y el tiempo de por medio que se les hace interminable.

Estos son solo algunos se los rostros de la tristeza de los tantos médicos cubanos que se han quedado a vivir en Brasil. Aunque el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel aseguró este jueves que 836 médicos cubanos no han regresado de Brasil "hasta el momento", el diario brasileño Folha de S.Paulo dijo que aproximadamente 1.800 médicos se casaron con ciudadanos brasileños, o sea, permanecerán en el país.

Según cálculos de CiberCuba, de los 8.471 colaboradores en Brasil, no han regersado a Cuba un total de 1,932 médicos.

Ante la suspensión del programa médico, el presidente electo Jair Bolsonaro dijo que durante su mandato los profesionales cubanos que decidieran quedarse en su país podrían hacerlo.