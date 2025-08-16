EE.UU. revoca las visas del ministro de Salud de Brasil y sus familiares por programa Mais Médicos

El ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, y la imagen de una visa estadounidense cancelada.

El gobierno de Donald Trump revocó las visas de la esposa y la hija de 10 años del ministro de Salud de Brasil, Alexandre Padilha, en represalia por su papel en la creación del programa Mais Médicos, que contó con la participación de miles de galenos cubanos.

Padilha no fue sancionado directamente porque su visa estadounidense había vencido en 2024, pero queda impedido de solicitar un nuevo visado. La medida, confirmada por BBC Mundo, desató la indignación del ministro, quien la calificó como un castigo “cobarde” contra su familia.

“Estoy absolutamente indignado. Es un acto cobarde que afecta a una niña de diez años, que afecta a mi esposa, declaró Padilha al canal Globo News. “Las personas que hacen esto, el clan Bolsonaro, tienen que explicar al mundo cuál es el riesgo que un niño puede representar para el Gobierno estadounidense”, añadió.

Padilha rechazó las acusaciones y defendió la política sanitaria como “el mayor programa de provisión médica del mundo”, con 28 mil profesionales actualmente en servicio, la mayoría brasileños.

Recordó que en el pasado Cuba tenía médicos desplegados en más de 60 países y que otros gobiernos aún mantienen acuerdos con la isla sin ser sancionados. “¿Cuál es la explicación para que no haya sanciones contra esos países y sí contra los funcionarios brasileños y la familia del ministro de Salud?”, cuestionó.

La decisión se enmarca en la política de restricciones migratorias contra funcionarios brasileños y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por su participación en Mais Médicos, un plan lanzado en 2013 por el gobierno de Dilma Rousseff para suplir la falta de profesionales en zonas remotas y periféricas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Padilha y a otros responsables de haber facilitado lo que describió como un “esquema de exportación de trabajo forzoso” del régimen cubano. Washington sostiene que La Habana explotó a sus profesionales, reteniendo gran parte de sus salarios y restringiendo su movilidad.

“La complicidad con el régimen cubano enriqueció a un gobierno corrupto y privó a los propios cubanos de atención médica”, dijo Rubio al anunciar la medida.

Además, ha habido sanciones, anunciadas el 13 de agosto, contra Mozart Sales, actual secretario de Atención Especializada de Brasil, y Alberto Kleiman, exfuncionario vinculado al programa. Ambos fueron señalados de facilitar la intermediación de la OPS con el gobierno cubano.

Un día después, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU. reafirmó que seguirá actuando contra “todos los responsables del esquema coercitivo de exportación de mano de obra médica” y calificó a Mais Médicos como “una estafa diplomática”.

Por su parte, el régimen cubano defiende sus brigadas como “solidarias” y “salvadoras de vidas”, pero enfrenta una sangría de profesionales. Solo en 2023, más de 13 mil médicos abandonaron el sistema de salud en la isla, según cifras oficiales.

La pérdida de personal agrava la crisis sanitaria interna, con hospitales desbordados y miles de cubanos denunciando la falta de especialistas. Mientras tanto, el programa brasileño mantiene activos a 2,659 profesionales cubanos, pese a las críticas y sanciones internacionales.

