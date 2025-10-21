Vídeos relacionados:
El médico cubano Ricardo Martínez Torres murió en Brasil, a sus 60 años, tras varios meses hospitalizado a causa de una grave enfermedad hepática, según confirmaron colegas y miembros de la comunidad cubana en el país sudamericano.
Martínez Torres perdió la vida el pasado 15 de octubre, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Macapá, capital del estado de Amapá, donde permaneció ingresado desde abril de este año por severos problemas hepáticos, informó el perfil “Un cubano en Brasil” en el grupo de Facebook “Cubanos en Curitiba”.
Según la información, el doctor fue llevado nuevamente a la UCI el miércoles pasado y luego de permanecer unas horas intubado, “no resistió y falleció”. En el hospital estuvo acompañado por una de sus hijas.
La lamentable noticia fue divulgada también en un grupo de médicos holguineros en la red social. Una colega y compañera de estudios dio a conocer su deceso: “Me informaron que falleció en Brasil Ricardo Martínez Torres, conocido por nosotros como Papito, nuestro pésame a familia y amistades. EPD”. En los comentarios, también confirmó la causa de su muerte.
El Dr. Martínez Torres era oriundo de Cayo Mambí, en Holguín, graduado de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba y con doble especialidad, en Neumología y Medicina General Integral (MGI).
Formó parte de la misión médica cubana integrada al Programa Mais Médicos en Brasil, donde trabajó en una institución sanitaria de Colorado do Oeste hasta 2019, luego de que el régimen de La Habana retirara a los más de 11,000 profesionales de la salud que laboraban en ese país por el convenio entre ambos gobiernos.
Martínez Torres, como otros cientos de médicos de la isla, decidió entonces “intentar regularizar su diploma para continuar” en la nación sudamericana, afirmó el perfil “Un cubano en Brasil”.
Gran impacto y consternación ha causado el fallecimiento del profesional en la comunidad médica cubana, de dentro y fuera del país, y entre sus compatriotas residentes en Brasil. Las muestras de dolor han sido numerosas en páginas y grupos de la red social.
Una colega dijo en el grupo “Cubanos en Curitiba” que su muerte ocurrió en el momento que ya iba a comenzar a trabajar nuevamente en el Programa Mais Médicos. “EPD nuestro querido amigo, fue muy triste su muerte aquí en Brasil”, expresó. “Entre todos ayudamos a su hija para llevárselo a Cuba. Mis condolencias para toda la familia y amigos”.
Otra doctora destacó que en Cuba “laboró por muchos años en el hospital clínico quirúrgico del territorio [Holguín] y tenía el cariño de los pacientes por su trato humano y por sus conocimientos”.
