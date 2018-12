Critican la campaña del Sí del CENESEX por la Constitución: "Son otra marioneta del poder"

El intento de pedir el Sí para la Constitución del CENESEX ha sido criticado por algunos ciudadanos en Facebook, que han mostrado su descontento con el centro dirigido por Mariela Castro.

"Perdimos la fe en el CENESEX. Esta Constitución no me incluye", dijo un cubano en la publicación de esta institución estatal que aglutina a parte de la comunidad LGBT+ del país. "Realmente no me representa, no defiende mis derechos", agregó Rosa María González.

Captura de pantallas de las críticas al CENESEX. / Facebook

El Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) intentó detallar en cinco punto las razones para dar el 'Sí' a la nueva Carta Magna. El descontento ante la eliminación del artículo 68, donde se definía el matrimonio como "la unión entre dos personas", quiere ser aplacado por este centro.

Sin embargo, parte de la comunidad LGBT+ pide el 'No' en el referendo constitucional previsto para febrero de 2018.

Captura de pantalla del post de CENESEX en defensa del Sí a la Constitución. / Facebook

Ante las críticas en el post, la cuenta oficial respondía con el mismo mensaje o reproducía íntegro los cinco puntos: "Votar por el No, significa retroceder a la Constitución de 1976, que sí es homofóbica y discriminatoria".

Los ciudadanos criticaron que incluso se borren los comentarios no afines con el centro. "Aunque borren todos los comentarios que nos le convengan no nos callarán la boca, decir 'Sí' es retroceder a un derecho, yo digo 'No' a una Constitución que no me incluye". El CENESEX respondió que solo se borraban los "ofensivos o irrespetuosos".

Críticas al CENESEX por borrar comentarios en Facebook.

"No podemos apoyar un proceso que aceptó someter a referéndum los derechos de las personas LGBTI+. ¿Entiende el Cenesex que es inaceptable, por muy avanzado que sea el artículo 82?", comentó Carlos Alejandro Rodríguez Martínez, periodista independiente de la revista Tremenda Nota.

Captura de críticas al CENESEX por defender el artículo 82 y no el 68. / Facebook

"En un país coherente con la vocación democrática se crearía una Asamblea Constituyente", agregó.

Los usuarios criticaron que se llevara a consulta popular los derechos de las minorías. "Ustedes perdieron la esencia, ustedes son otra marioneta del poder, ustedes son una farsa", señaló José Ignacio Suárez, un médico cubano residente en Brasil.

Captura de una crítica al CENESEX. / Facebook

"El Código del Trabajo que sí vulneró un derecho (a la jubilación) no fue votado por el pueblo", especificó Yasel Llerena Rodríguez, otro cubano que votará 'No' en el próximo referendo.

"No más CENESEX ni jornadas contra la homofobia. Ustedes son hipócritas y comprometidos con alguien y con algo menos con los derechos de la comunidad LGBTI. Son farsantes que no merecen ni que se les responda", escribió el cienfueguero Eliecér León.

Los 'No' a la Constitución se repitieron en la publicación de Facebook de este centro, que desde el pasado martes ha perdido legitimidad al pasar de apoyar el artículo 68 a apoyar el cambio propuesto por la Asamblea Nacional "como forma de respetar todas las opiniones".

"El Cenesex y Mariela Castro expertos en blanquear la homofobia histórica de la revolución cubana mi apoyo al no", agregó un cubano residente en Madrid.