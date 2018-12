Mariela Castro dice que la Asamblea Nacional “mutiló la nueva propuesta” y que "la esencia del artículo 68 se mantiene"

La Asamblea Nacional de Cuba ha sido corregida por Mariela Castro públicamente en Facebook porque "mutiló" la propuesta para alcanzar el matrimonio igualitario, el nuevo artículo 82, al anunciar la supresión del polémico artículo 68 del proyecto de Constitución.

"Desafortunadamente el mensaje tuiteado por nuestro órgano legislativo mutiló la nueva propuesta y con un enfoque no apropiado lanzó al ruedo lo que muchas personas están interpretando como un retroceso", dijo la hija de Raúl Castro y directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), que aglutina al colectivo LGTBI+ cubano.

Captura de pantalla del mensaje aclaratorio de Mariela Castro en Facebook.

La directora del CENESEX, que estuvo de gira por España con su conferencia 'Cuba, Socialismo y Diversidad' -de la cual expulsó a periodista de CiberCuba en Valencia-, ha aclarado "con toda la responsabilidad" que "no hay retroceso, la esencia del artículo 68 se mantiene".

"La nueva fórmula sostiene la esencia del artículo anteriormente propuesto (68), pues borra el binarismo de género y heteronormatividad con el que estaba definido el matrimonio en la Constitución de 1976", señala Castro en el mensaje que ha sido reproducido por el CENESEX.

Antiguo Artículo 68: El matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común. Descansa en la igualdad absoluta de derechos y deberes de los cónyuges, los que están obligados al mantenimiento del hogar y a la formación integral de los hijos mediante el esfuerzo común, de modo que este resulte compatible con el desarrollo de sus actividades sociales. La ley regula la formalización, reconocimiento, disolución del matrimonio y los derechos y obligaciones que de dichos actos se derivan.

Ante las protestas de los cristianos y las miles de propuestas para modificar el artículo 68, el grupo que redacta la nueva Carta Magna de Cuba ha decidido cambiar 'personas' por 'cónyuges' en el nuevo 82. Según el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Ángel Adán Roble en su cuenta de Facebook "solo falta tiempo" y así quedaría el 82.

Captura de pantalla del artículo 82, según el diputado Luis Ángel Adán Roble.

Según Castro, este cambio "mantiene la posibilidad de que todas las personas podamos acceder a la institución matrimonial. Además, coloca como elemento novedoso las uniones de hecho, sin atarlas a género alguno; esta figura, a la larga y según las estadísticas, es la más usada en nuestra sociedad".

Ahora la campaña del CENESEX se centra en el artículo 82 para impulsar el matrimonio entre personas del mismo sexo en las futuras consulta popular y referendo que serán convocadas después de aprobarse la Constitución, según la disposición transitoria decimotercera, que recoge en su blog el activista oficialista Francisco Rodríguez, conocido como Paquito el de Cuba.

Disposición transitoria decimoprimera: atendiendo a los resultados de la consulta popular realizada, la Asamblea Nacional del Poder Popular dispondrá, en el plazo de dos años de vigencia de la Constitución, iniciar el proceso de consulta popular y referendo del proyecto del Código de Familia, en el que debe figurar la forma de constituir el matrimonio.

Sin embargo, hasta la propia diputada de la Asamblea Nacional ha sido corregida porque el término 'cónyuge' refiere a personas ya casadas. "¿Cónyuges que se casan de nuevo? Hmm Bienvenida la bigamia", dijo un cubano.

Captura de pantalla de correción a Mariela Castro en Facebook por el término 'cónyuge'.

"Cierto, es un error, lo correcto sería contrayentes. Esto, estoy segura, podremos corregirlo como parte de las discusiones en los próximos días", reconoció Mariela Castro.

La hija de Raúl Castro pidió "el SÍ a la Constitución" e invitó a "cerrar filas para lograr un Código de Familia tan avanzado como el nuevo texto constitucional", según ella.

El mensaje de la directora de CENESEX recibió la respuesta esperada de los integrantes de este colectivo, aunque alguno dijo que votará no. "No estoy de acuerdo y no votaré por una constitución que no me representa", dijo un joven camagüeyano en Facebook.

"No hemos cedido ni cederemos a los chantajes fundamentalistas y retrógrados", dijo Mariela Castro ante los "que se oponen políticamente al proyecto emancipador de la Revolucion Cubana".

Según la Asamblea Nacional el artículo 68 fue el que más propuestas de enmiendas recibió de la propuesta de Constitución.

Los cristianos han sido uno de los grupos en Cuba que han pedido que el matrimonio mantega el diseño original (hombre y mujer) y se oponen a que dos personas del mismo sexo se unan bajo esa misma figura. También algunos obispos católicos cubanos se han pronunciado en contra de esta realidad que ya es posible en 25 países en el mundo.