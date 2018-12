Portadas de los discos de Chucho Valdés y Orishas | Foto © Collage Facebook/Chucho Valdés-Orishas The Best Portadas de los discos de Chucho Valdés y Orishas | Foto © Collage Facebook/Chucho Valdés-Orishas The Best

Chucho Valdés y Orishas entre los 20 mejores de la música latina en 2018