Don Omar anuncia su regreso a la música: "Es lo que me hace sentir vivo"

Los fanáticos del género urbano tienen un gran motivo para estar de celebración: ¡Don Omar retoma su carrera musical!

Este 2019 promete ser un gran año para el reguetón ya que uno de sus grandes exponentes ha confirmado su vuelta con nuevos proyectos después de que en septiembre de 2017 anunciase su retirada temporal de los escenarios.

"Decidí retomar todo, pues no puedo negar que es lo único que me hace sentir vivo. Ya no tiene que ver con dinero ni fama sino con sentirme vivo y hacer que quienes me rodean disfruten de vivir también", expresó William Omar Landrón - nombre real del artista - a través de un comunicado.

No ad for you

"El 2018 me dejó muchas enseñanzas, entre ellas la búsqueda de nuevos sueños y hacer lo que realmente me hace feliz, la música, los escenarios y ustedes me hacen sentir vivo", ha escrito el afamado cantante junto a un corto vídeo de su último concierto en Cali. Unas palabras con las que el cantante reafirma que tiene grandes éxitos entre manos.

La noticia la han recibido sus seguidores con gran alegría y así lo han expresado junto a las publicaciones de Instagram en las que el boricua habla sobre este retorno.

Las reacciones positivas de sus seguidores las ha agradecido el intérprete de 40 años también a través de las redes sociales: "Gracias por todas las muestras de cariño que he recibido en las últimas 24 horas".

Aunque no ha sido hasta ahora que el puertorriqueño ha confirmado la noticia, hace unas semanas los fans pudieron escuchar después de mucho tiempo una canción con la voz del ídolo en la colaboración que hizo con Farruko: Coolant.

¿Tienes ganas de escuchar lo nuevo de Don Omar?