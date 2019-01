Ileana Ros-Lehtinen relata cómo vivió el cambio de género de unos de sus hijos

La cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen relató durante una entrevista con CNN en Español cómo afrontó el cambio de género de su hijo Rodrigo.

"Es un shock para cualquiera, si su hijo o hija le dice que es gay o lesbiana eso ya es un shock. Imagínese si su hija Amanda le dice que ahora voy a ser Rodrigo", aseguró.

"No le quiero decir a la gente que eso no es nada, no es como que te guste el chocolate y mañana que te guste la vainilla", añadió.

Ros-Lehtinen explicó que ella y su esposo Dexter tuvieran claro que lo importante era "la aceptación".

"Mi esposo y yo decidimos como familia que lo importante era darle cariño y amor a nuestros hijos y ser un factor positivo para la comunidad", señaló.

"Lo importante es que somos una familia unida y siempre lo vamos a ser", concluyó.

La excongresista republicana es una defensora de los derechos de los transexuales y en varias ocasiones ha pedido acabar con los prejuicios y discriminaciones que padece ese colectivo.