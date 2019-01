Los consejos que Jennifer Lopez se daría a ella misma si volviese al pasado

Han pasado décadas desde que Jennifer Lopez se convirtió en toda una estrella, pero a día de hoy, la artista sigue esforzándose como el primer día para ser la mejor en lo suyo.

A sus 49 años, J Lo es una de las artistas latinas más importantes del panorama actual, y no sólo triunfa en la música, también lo hace en la actuación, el baile y los negocios. Y aunque parezca mentira, la diva del Bronx tiene tiempo y energía para eso y para estar pendiente de sus retoños, Max y Emme, y por supuesto de su chico Alex Rodriguez.

Pero, ¿de dónde saca la artista la energía para seguir luchando por sus sueños?

Precisamente, esa fue la pregunta que le hicieron a la neoyorkina en el programa Despierta América hace unas semanas, cuando acudió junto a su compañera de reparto Vanessa Hudgens para promocionar su última película Second Act.

"No sé. Yo tengo una energía natural, pero también tengo mucha pasión y amo lo que hago. Muchas veces no se siente como trabajo", respondió ante la cuestión que muchos se están preguntando.

Pero además de eso, la artista también recordó a esa pequeña Jennifer Lopez que mucho antes de ser famosa se subía al metro de Nueva York y confesó que es lo que le diría a su "yo" de entonces.

"Le diría que sigas tu corazón. Nunca niegues las voces, el sentido, que tienes adentro. Las veces que no he seguido las voces de mi cabeza, me he equivocado", reveló la afamada artista.

Durante esa misma entrevista, la estadounidense de orígenes puertorriqueos conoció a una pequeña niña que recreó el look que lució durante el estreno de su último film.

"Esta princesa me robó el corazón esta mañana en Despierta América", escribió la intérprete de El Anillo en su perfil de Instagram.