Pitbull celebra su cumpleaños con la apertura de un nuevo restaurante en Miami Beach

Publicado el Jueves, 17 Enero, 2019 - 07:00 (GMT-5)

¡El cantante y empresario norteamericano de origen cubano Pitbull está de celebración por partida doble!

El pasado 15 de enero Mr. Worldwide no solo sopló 38 velas sino que además realizó la inauguración de un nuevo restaurante localizado en el número 1060 de la céntrica calle Ocean Drive de Miami Beach.

El nuevo local lleva por nombre ilov305 y nace con el concepto de un restaurante donde la cocina latina tropical se combina con la comida estadounidense, gracias a las manos creativas del chef Bryan Ogden.

Asimismo, el espacio promete una divertida vida nocturna en la que se puede disfrutar tanto de la música cubana como de otras atracciones artísticas.

Durante la apertura del restaurante Pitbull estuvo arropado por algunos de sus amigos, entre ellos, el cantante estadounidense Flo Rida y el deejay cubano IAm Chino.

Las chicas del grupo The Most Bad Ones, el cuerpo de baile oficial del homenajeado, también se dieron cita durante el evento.

ilov305, por su lado, se presenta bajo el lema "Where What Happens, Never Happened / Donde lo que pasa, nunca sucedió" con un diseño elegante y moderno lleno de toques tropicales que reflejan las raíces latinas de Pitbull .

Además, el establecimiento cuenta con tres salas VIP, una área donde se puede degustar lo mejor de la cocina multicultural, un salón privado y cuatro bares que prometen una amplia gama de cócteles al gusto del cliente.

Según la propia web del sitio, el restaurante propone al cliente un menú que "incluirá platos de precio moderado que permiten el acceso a todo tipo de huéspedes", una idea con la que Pitbull pretende abrirle las puertas a todo aquel que decida disfrutar de su más reciente proyecto gastronómico y de ocio.

No obstante, este no es el primer establecimiento de este tipo que abre el intérprete de Quiero saber. ilov305 cuenta con otro ejemplar en la ciudad de Biloxi, Mississippi, concretamente en el Hard Rock Hotel & Casino.