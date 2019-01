Colombia responsabiliza a la guerrilla del ELN del atentado en la academia policial donde murieron 21 personas

Publicado el Viernes, 18 Enero, 2019 - 17:44 (GMT-5)

El Gobierno de Colombia indicó este viernes que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) habría sido la responsable del ataque con un carro bomba contra una academia de la policía en Bogotá, que ayer dejó 21 personas muertas y 68 heridas.

"Un acto terrorista cometido por el ELN segó esas vidas", dijo el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en una conferencia de prensa desde la sede de la Presidencia.

"El autor material de este acto terrorista es miembro del Ejército de Liberación Nacional", sostuvo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en alusión a José Aldemar Rojas ―alias "El Mocho Kiko"― quien conducía el vehículo cargado con los explosivos.

El hecho aleja, además, la posibilidad de reanudar las conversaciones de paz con el grupo rebelde.

El ELN, que tiene unos 2 mil combatientes y es considerada una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, mantiene un conflicto armado de más de medio siglo, que ha dejado unos 260 mil muertos.

El ataque de ayer, el peor de su tipo en Colombia en los últimos 15 años, ha despertado el temor a una ofensiva militar más intensa contra el grupo rebelde y a ataques de esa guerrilla contra las Fuerzas Armadas.

El vehículo, cargado con 80 kilos de pentonita, ingresó de forma violenta a la Escuela General Santander, centro de formación de oficiales, y explotó después de estrellarse contra un muro.

La mano del atacante habría sido encontrada cerca al sitio de la explosión, lo que permitió identificarlo a través de sus huellas dactilares. El ministro de Defensa ha afirmado que el ataque se planeó desde hace más de 10 meses.

Además del conductor del carro bomba murieron 20 cadetes, incluida una alumna ecuatoriana.

Pese a las características del ataque, Botero descartó que se tratara de un acto suicida. "No existe, hasta el momento, ningún elemento que nos permita concluir que esta persona se suicidó", dijo el ministro de Defensa.

El alto comisionado para la paz ha advertido que el gobierno solo dialogará con el ELN cuando renuncie a los secuestros y suspenda los ataques a las Fuerzas Armadas.

"No habrá ningún espacio de diálogo con el ELN hasta cuando no entregue todos los secuestrados, hasta cuando renuncie definitivamente a ese delito. No habrá ningún espacio de diálogo si continúa este grupo armado con los actos criminales. Frente al terrorismo no vamos a ceder y no vamos a negociar", dijo.

El presidente de Colombia, Iván Duque, mantiene congelados los diálogos de paz con el ELN a la espera de que libere a 17 personas que tiene secuestradas y suspenda sus hostilidades, a lo que esa guerrilla se ha negado.

Las cuentas de Twitter de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y su página web fueron suspendidas este viernes.

Fue suspendida tanto la cuenta de la delegación de paz de la guerrilla, cuyos miembros están en La Habana, como la cuenta general de comunicaciones, y otras que eran las más utilizadas por ese grupo armado para difundir sus mensajes de propaganda.