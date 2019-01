Un cubano murió en el tiroteo del Booby Trap en Miami: "Para mí fue un héroe", dice bailarina

Publicado el Viernes, 18 Enero, 2019 - 09:08 (GMT-5)

Las autoridades identificaron a José D.Otero, de 31 años, como la persona que perdió la vida en el tiroteo que se produjo el jueves en los exteriores del club de striptease Booby Trap, de Miami.

Según informó Telemundo 51 la víctima es de origen cubano y era uno de los guardias de seguridad que trabajan en el lugar.

"Para mí fue un héroe porque si no hubiera sido por él me habrían disparado a mí o cualquier otra persona. No lo estarían contando ahora", aseguró una bailarina del local llamada Diva González.

Esta joven se encontraba bailando en el momento que ocurrió el tiroteo, que también dejó herido a otro integrante de seguridad. Éste último también fue herido de bala y fue trasladado hasta el Hospital Jackson Memorial.

El detective de la policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta, relató que se produjo una pelea dentro del club y los guardias de seguridad escoltaron a los involucrados afuera.

"Tiempo después algunos vehículos se pararon enfrente del local y varios sujeos abrieron fuego hacia el club e impactaron en dos de los guardias de seguridad que estaban fuera", aseguró.

La policía, por el momento, no ha dado a conocer a qué personas estaría buscando para esclarecer lo ocurrido.