Así se llama la canción de Camila Cabello y Alejandro Sanz

La cantante cubana Camila Cabello y el español Alejandro Sanz tienen ansiosos a sus fans desde que anunciaron hace unos meses que grabarían un tema juntos. Ahora se ha revelado el nombre de la tan esperada canción.

Mi persona favorita es el nombre del tema, el cual forma parte del nuevo álbum del cantante madrileño que lleva por nombre El Disco, y se dio a conocer cuando Sanz publicó la contraportada del que será su duodécimo trabajo discográfico.

"Te he imaginado tantas veces…que llegas y me sorprendes", escribió el artista español junto a la imagen, en la que se puede ver que también se incluirá la reciente colaboración con Nicky Jam, Back in the city, y otra con Residente.

Aunque no se ha adelantado ningún otro detalle, los seguidores dan por seguro que será un tema romántico y sensual, digno de ambos artistas, y que la mezcla tendrá un resultado explosivo.

El Disco saldrá a la luz el 5 de abril y marca el regreso de Sanz a los estudios de grabación tras el estreno hace tres años de su álbum Sirope.

