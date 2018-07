¡Sorpresa! Camila Cabello y Alejandro Sanz revolucionan las redes con esta noticia

Alejandro Sanz lleva varias semanas haciendo cómplices a sus seguidores del proceso de creación de su próximo disco. Y aunque no había adelantado mucho sobre el que será su duodécimo trabajo discográfico, hace unas horas ha revelado una sorpresa que nadie esperaba. Una de las voces que sonará en su álbum será la de la cantante cubana Camila Cabello.

La artista de 21 años es una de las grandes promesas del pop actual y su talento no pasa inadvertido para nadie, tampoco para Alejandro Sanz, quien ha sido el primero en dar la voz de alarma con esta instantánea en la que ambos cantantes están trabajando juntos en su especialidad: la música.

Con los hasthags sorpresa, música, amigos y el disco, Alejandro Sanz ha colgado la fotografía en la que luce con una guitarra, mientras Camila mira un folio que tiene delante.

Los incondicionales de los dos aritstas se han vuelto locos ante la noticia que nadie esperaba. "Dios mío, menuda fantasía", "¡Qué emoción!" o "¡Explotó de felicidad!", son algunos de los comentarios que se pueden leer junto a la comentada fotografía.

Y Camila Cabello, que en más de una ocasión se ha declarado una auténtica fan del español, también ha compartido con sus seguidores la imagen y la noticia:

"Alejandro Sanz sigo sin creer que tengo el privilegio de trabajar contigo, siento como si estuviera en un sueño", ha escrito la intérprete de Never Be The Same junto a la fotografía que ha revolucionado las redes.

on Ceste emotivo mensaje lleno de sentimiento, Alejandro ha respondido al post con la misma emoción: "El privilegio es todo mío, eres una artista superlativa y un ser humano adorable. Gracias por participar en este disco que es tuyo. Mi admiración, mi cariño y respeto eternos".

No es la primera vez que los artistas hacen evidente la química que tienen, uno de los motivos por los que esta colaboración promete llegar a lo más alto.

Más de una vez, la cubana ha expresado su admiración por el intérprete de Amiga mía. Y desde que la amistad entre los dos se ha hecho palpable en redes sociales, los usuarios sólo pedían una cosa: una colaboración.

Y parece que los dos músicos han escuchado la petición de sus incondicionales y dentro de no mucho podremos escuchar sus voces juntas en un mismo tema.

¿Tienes ganas de escuchar el resultado de esta colaboración?