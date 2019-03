Reaparece Hassan Pérez como asesor de la guardia presidencial de Bolivia

Publicado el Miércoles, 27 Marzo, 2019 - 15:17 (GMT-5)

Hassan Pérez Casabona ―el ex dirigente juvenil cuya enardecida retórica marcó una época en Cuba― acaba de reaparecer en Bolivia para presentar su libro El dedo en la llaga: breve aproximación a la injerencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe desde la geopolítica y la seguridad nacional (1945-2019).

A la presentación del volumen, publicado por el Gobierno boliviano, asistió el presidente de ese país, Evo Morales, quien indicó que esas “lecturas son para que nazca un profundo sentimiento por nuestra querida Bolivia”.

El mandatario quedó tan satisfecho con el libro que lo ha recomendado entre los cuatro libros imprescindibles para enseñar "doctrina nacionalista" entre las fuerzas de seguridad de su país, junto a Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, y otros dos títulos locales.

No ad for you

Durante la presentación del texto, Morales indicó que el "gran aporte" de Pérez permite "debatir para seguir mejorando la liberación democrática, cultural y social".

Graduado de Historia en la Universidad de La Habana, Hassan Pérez se hizo célebre en la Isla desde finales de la década del 90 cuando fue presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

Cobró especial notoriedad en el año 2000, durante la campaña lanzada por el Gobierno cubano para conseguir el retorno a la Isla del niño balsero Elián González.

Su encendida verborrea en la Tribuna Antimperialista y su severa línea ideológica lo llevaron a ser considerado uno de los "talibanes" del régimen cubano, a la vez que uno de los rostros más visibles de la llamada “Batalla de ideas”.

Tras su salida de la Universidad, Pérez fue diputado a la Asamblea Nacional, tuvo cargos en la UJC, brindó cursos de formación a miembros de las fuerzas armadas y, posteriormente, inició su carrera como investigador.

De forma llamativa, en el año 2008, Hassan Pérez fue destituido de su cargo como segundo secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y dejó de ocupar altas funciones políticas.

Una escueta nota publicada entonces por el diario Juventud Rebelde indicaba que había sido sustituido por la entonces primera secretaria de la UJC en Cienfuegos. La decisión fue presentada como una "lógica renovación de los cuadros".

"Se consideró que el compañero Hassan Pérez Casabona inicie su proceso de vinculación laboral, como profesor de una institución universitaria perteneciente al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El Buró Nacional reconoció la labor desarrollada por el compañero Hassan durante su trayectoria como dirigente juvenil”, indicaba la nota, en lo que a muchos cubanos le pareció "un truene", otro más en la larga lista de ángeles caídos del Gobierno cubano.

Así, el casi mítico Hassan Pérez perdía absoluto protagonismo en la vida política cubana y se iniciaba como "investigador".

Sin embargo, recién ahora se sabe que en el 2018, luego de varios años alejado de los focos, llegó a Bolivia, donde desde entonces funge como asesor de la guardia presidencial de ese país.

Esa función de asesor político de la nación sudamericana ha despertado de inmediato suspicacias en los medios de prensa y entre los propios militares bolivianos, según reseña un reciente artículo publicado por la BBC.

El experto en asuntos militares, Samuel Montaño, ha declarado al citado medio que dentro de la tropa debe existir malestar "porque se siente como una imposición de parte de Cuba", señala el analista.

Montaño añade que las fuerzas armadas bolivianas ya aceptaron "a regañadientes" gritar el emblemático lema cubano de "Patria o muerte" en sus desfiles, y asegura que esta ha sido una nueva imposición.

El propio Hassan, no obstante, ha querido quitar peso político a sus funciones en una entrevista concedida al diario boliviano El Deber, donde afirmó: "No hablo de política, hablo de temas históricos, pero es inevitable tocar temas de política, pero lo hago con mucho respeto. No incursiono en ninguna discusión, ni me entrometo en temas internos".

"Pongo sobre la mesa con argumentos, conocimiento y respeto los hechos que con suficiente elocuencia nos enseña la historia", ha explicado el ex dirigente.

Hassan Pérez brindó un curso a la Unidad de Seguridad Presidencial, un grupo de élite de militares bolivianos, sobre la injerencia de Estados Unidos en América Latina.

En el curriculum de Pérez no es muy conocido que después de su paso por la Universidad de La Habana obtuvo posgrados en seguridad en el Colegio de Defensa Nacional, y en el año 2008, mientras se desempeñaba como diputado, comenzó también a brindar cursos de formación a miembros de las fuerzas armadas de Cuba.

Diversos portales oficialistas reseñan que Hassan Pérez, además de Licenciado en Historia, es Máster en Seguridad y Defensa Nacional, Profesor Auxiliar del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana y colaborador en diferentes publicaciones.

Si la injerencia cubana en la situación de Venezuela ha encendido las alarmas sobre una creciente "influencia" cubana en Bolivia, la reaparición de Hassan Pérez redobla la alerta entre quienes no olvidan aquellos encendidos discursos que marcaron una época en la Isla.

Sobre su libro, Hassan Pérez ha declarado que es un pequeño botón de muestra en el camino de la dignidad latinoamericana desde el compromiso.

"La obra es una provocación, es la idea de invitar al conocimiento histórico, a hurgar en nuestras raíces, a profundizar, a develar cuestiones sustantivas que han estado muchas veces invisibilizadas", declaró a Prensa Latina.

"Creo que lo importante es aportar argumentos para echar hacia adelante en todo este empeño, cuando tenemos líderes como Evo Morales, Fidel, Raúl, Miguel Díaz-Canel , el presidente Nicolás Maduro y otro grupo de dirigentes en la región que han dedicado todas sus energías a que nuestros pueblos puedan avanzar", añadió.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194