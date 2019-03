Leoni Torres recibe el apoyo de sus fans tras confesar haberse puesto "en las manos de los mejores médicos"

Publicado el Miércoles, 27 Marzo, 2019 - 09:14 (GMT-5)

El cantante cubano Leoni Torres ha sufrido un pequeño percance físico que lo ha llevado a acudir a los especialistas de la salud.

Según ha escrito el propio artista junto a un vídeo publicado en su perfil de Instagram, los ejercicios que realiza para mantenerse en forma así como los enérgicos bailes que ejecuta en cada una de sus presentaciones, han comenzado a pasarle factura y le han ocasionado problemas en uno de sus hombros.

"Como un atleta también he tenido que ponerme en las manos de los mejores médicos. Algunas cosas como el baile fuerte en el escenario y ejercicios me afectaron el hombro. Pero el show debe continuar. Gracias a Uvelino Moreno Perdomo, Luis Alberto Gil Gámez y las chicas que me atendieron", escribió Torres.

El intérprete de El último adiós ha tenido que ponerse "en manos de los mejores médicos" para que le practicasen un tratamiento contra el dolor y ha querido compartir con sus seguidores el momento a través de las redes sociales:

A través de la publicación, Torres ha recibido cientos de mensajes por parte de sus amigos y seguidores en los que le envían sus mejores deseos para una pronta recuperación.

"Que te recuperes caballo", le escribió el cantante cubano Peter Nieto, mientras que su esposa, la actriz cubana Yuliet Cruz, comentó: "Gracias a todos los doctores, pero qué dolor."

Algunos de sus fanáticos también le han enviado palabras de cariño y apoyo y entre las que se pueden leer: "Ufff espero que mejores hermano! Llevas tiempo con ese dolor!", "Esperemos que ya sean las últimas inyecciones" o "Recupérate, bendiciones y salud pa' adelante."

