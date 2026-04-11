Carlos Varela celebra 63 años con una reflexión sobre la vida

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Carlos Varela, el cantautor habanero apodado el "Bob Dylan cubano", cumple este sábado 63 años y lo celebró con un mensaje de gratitud publicado en su cuenta de Facebook, acompañado de fotografías nocturnas donde aparece sosteniendo globos rojos en forma de estrella, vestido de negro con su característica barba gris y gafas redondas.

"El día de mi cumpleaños, siempre termino pensando en todo lo vivido. En los años, los amigos, en mi barrio, las historias, en las canciones que aún siguen a mi lado y en las que han ido quedándose en el camino. Gracias a todos por estar ahí, por acompañarme…y por tanto amor y tanto cariño. ¡Que Dios los bendiga!", escribió el artista.

Nacido el 11 de abril de 1963 en La Habana como Carlos Victoriano Varela Cerezo, y conocido también como "El Gnomo", es uno de los cantautores más influyentes de la historia musical cubana.

Pertenece a la llamada "novísima trova", tercera generación de la Nueva Trova Cubana, junto a Santiago Feliú, Frank Delgado y Gerardo Alfonso, una generación posterior a la de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés que se autodenominó "la generación de los topos" por su estilo cuestionador ante la censura.

A diferencia de sus predecesores, incorporó influencias del rock y un lenguaje urbano más directo, convirtiéndose en la voz de quienes llegaron a la mayoría de edad durante el Período Especial de los años 90, criados con la promesa del socialismo pero testigos de su colapso.

Su primer disco, "Jalisco Park" (1989), grabado en Canarias, lo lanzó a la fama con canciones que retrataban el deterioro social de Cuba, algunas vetadas en la radio oficial desde el primer momento.

Su canción "Guillermo Tell" se convirtió en himno generacional: invierte la leyenda clásica para que sea el hijo quien pide al padre sostener la manzana, y fue interpretada masivamente como un mensaje de la juventud cubana a sus líderes.

En 1995 realizó una extensa gira con Joaquín Sabina por España, grabó "Como los Peces" —ganador del Premio Ondas como Artista Revelación Latino— y compuso junto al músico español "Tan Joven y Tan Viejo", que apareció en el disco "Yo, Mí, Me, Contigo" de Sabina.

Su canción "Una palabra" (álbum "Nubes", 2000) fue seleccionada por Alejandro González Iñárritu para un corto de BMW en 2005 y por Tony Scott para la escena final de "Man on Fire" (2006), protagonizada por Denzel Washington, convirtiéndose en su tema más versionado y traducido a una decena de idiomas.

En 2015, HBO Latino estrenó el documental "The Poet of Havana", con testimonios de Benicio del Toro, Jackson Browne e Iván Lins, que narra la influencia de Cuba y la política en su obra.

Su discografía abarca más de tres décadas y llega hasta "Nada es como antes" (2024), que incluye la canción "Elefantes" con versos críticos como "Esto no hay quien lo aguante".

La postura de Varela frente al régimen cubano ha sido consistentemente crítica. En febrero de 2025, en entrevista con PBS News, declaró: "No me gusta la política y tampoco me gustan los políticos. Todos los políticos deberían estar en Animal Planet. Pero tengo preocupaciones sociales. Y es por eso que durante 43 años he escrito canciones que incomodan a los políticos en Cuba y fuera de ella".

En esa misma entrevista afirmó que sueña con una Cuba libre: "Por supuesto que la democracia en Cuba es posible. Tengo fe y sueño con que lo será, y espero que sea muy pronto", y añadió que para lograrlo "tienen que desaparecer muchos dinosaurios", en referencia a la llamada "generación histórica" del castrismo.

El régimen de Díaz-Canel continúa censurando sus canciones en la radio oficial. En noviembre de 2020 salió en defensa del Movimiento San Isidro con una frase que resume su filosofía: "Ser crítico en la sociedad en la que uno vive tiene que ser un derecho intocable". En noviembre de 2021 apoyó la marcha del 15N citando su canción "Muros y puertas": "La libertad solo existe cuando no es de nadie".

En julio de 2025 subió al escenario del concierto de Leoni Torres en Madrid y gritó Viva Cuba libre generando una ovación inmediata. Meses después, en noviembre y diciembre de 2025, tuvo que posponer dos veces sus conciertos en Miami —con entradas agotadas— porque su visa de trabajo para Estados Unidos no fue aprobada por el consulado en Madrid.

"Amo profundamente a mi país. Este podría ser un país maravilloso y próspero simplemente abriendo las puertas y abriendo el alma y la libertad individual de todos los cubanos para que desarrollen todo su talento en su propia tierra. Para que eso ocurra, deben desaparecer muchos dinosaurios", declaró Varela en su entrevista con PBS News, palabras que a sus 63 años siguen definiendo su obra y su vida.