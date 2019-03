EE.UU habilita un campamento improvisado para atender migrantes debajo de un puente en El Paso

Publicado el Domingo, 31 Marzo, 2019 - 19:03 (GMT-5)

Agentes de la Patrulla Fronteriza (USBP por sus siglas en inglés) están a tope con la avalancha de migrantes que por estos días intenta solicitar asilo.

Un reporte del Diario El Paso muestra imágenes del campamento que los funcionarios han improvisado debajo de un puente en Paso Del Norte para atender el inmenso número de solicitudes.

“Es demasiado el número de personas (que llegan) para lo que nosotros podemos procesar”, explica al citado medio Ramiro Cordero, vocero de USBP.

Cifras oficiales de la USBP indican que durante el pasado lunes, martes y la mañana del miércoles se detuvieron alrededor de 13 mil 400 migrantes. En marzo llegaron a 100 mil las detenciones.

“Y no estamos contando las personas que se entregan en los puentes, esto es solo la gente que se detiene en el área metropolitana de El Paso”, comentó.

“Además de la gente aquí (en el campamento), hay gente adentro para ser procesada. Pero es un embotellamiento porque tampoco las otras agencias como ICE tienen la capacidad para procesar a un número tan grande de personas”, agregó.

Los agentes han habilitado el lugar luego de que desde hace varios días los asignaran para custodiar más de mil migrantes que se encontraban en ese espacio.

“Dentro de las carpas hay camastros, tienen aire. Al exterior tienen baños, lavamanos, hay contenedores con agua que pueden tomar cuando quieran y también les damos cobijas térmicas”, explicó. No obstante, muchos duermen a la intemperie.

“Nuestra misión es resguardar las fronteras, pero en el momento que estamos poniendo atención en otras cosas que no son tareas policiacas, estamos dejando vulnerables algunas áreas de la frontera”, puntualizó.

"Estos migrantes llegan con enfermedades que tienen que ser atendidas, no podemos solo procesarlos como si estuvieran completamente sanos y eso requiere personal porque un agente los tiene que escoltar (al hospital)”, comentó Cordero.

Muchos de ellos piden al congreso estadounidense "reformar las leyes migratorias" creadas hace décadas.

“Ahora tenemos que lidiar con familias y niños no acompañados de países centroamericanos y eso complica el proceso y lo embotella, porque esas leyes ya no aplican con lo que estamos viviendo... No sabemos cuándo, tal vez hoy o mañana pero esta agencia va a tener que soltar gente porque no tenemos otra opción. No lo queremos hacer, porque no es lo correcto, pero tendremos que hacerlo”, concluyó.

