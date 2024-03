¿Qué diferencia hay entre entrevistas de miedo creíble en llegadas por frontera y por mar?

La Administración Biden tiene previsto incrementar en la frontera sur el rigor de las entrevistas de "miedo creíble" , elemento clave para determinar el derecho al asilo. De esta forma espera reducir el número de inmigrantes que cruzan desde México. Al elevar el rigor este proceso se acercaría al estándar que se aplica actualmente a los balseros que llegan por mar.

En una entrevista con CiberCuba, el abogado Willy Allen, experto en inmigración, achacó la severidad de las entrevistas de miedo creíble a quienes son interceptados en balsas intentando tocar tierra, a que el Gobierno de los Estados Unidos "no quiere tener un éxito masivo de llegadas por mar" y esto pasa, añadió, porque ellos "estudian la historia" y no olvidan que Jimmy Carter perdió su reelección en 1980, frente a Ronald Reagan, en parte, "porque permitió el Mariel" y esto "le creó un problema muy grande a él". También a Bill Clinton, que en ese momento era gobernador de Arkansas. Eso explica lo que hizo más tarde con los balseros. "No los recibió. Los mandó a recoger y los mandó a Panamá y Guantánamo".

También hizo referencia Allen a Janet Reno, ex fiscal general de los Estados Unidos, que en vida fue amiga de su madre en Miami y además le ofreció a él un buen puesto en Washington, que no aceptó porque asegura que no sabe trabajar a las órdenes de nadie, dijo en las Cámaras, en el momento de la reelección, que ninguno de los balseros que estaban en Panamá y Guantánamo iban a entrar en los Estados Unidos y logró parar la crisis del mar, aunque ya se sabe lo que pasó después: todos empezaron a entrar en 1997, después de las elecciones.

En opinión de Allen, en este tipo de decisiones políticas pesa la tragedia que suponen las llegadas por mar. "No olvidemos que en el Mariel se murió mucha gente", dijo. "El Gobierno americano no quiere, de ninguna forma, que se piense que una salida por mar, va a tener ningún tipo de recepción positiva en los Estados Unidos. Yo creo que esa es la razón principal por la cual son muy recios con las entrevistas en altamar y devuelven tantas personas a Cuba y a Haití".

Por frontera, en cambio "es un poquito diferente", admite el abogado. Sin embargo, Allen destaca que sólo el 15% de los inmigrantes que entran por frontera son entrevistados, "porque no hay oficiales". Según explica, una entrevista de miedo creíble puede durar de dos a tres horas, son por teléfono y con un intérprete. A veces, incluso, son por videollamadas. "No tienen suficientes oficiales para hacer tantas entrevistas".

A esta situación de llegada constante de inmigrantes a la frontera sur, hay que sumar la crisis de presupuesto que hay una vez más en Estados Unidos. "En estos momentos no hay los fondos que se han pedido para aumentar el número de personas que van a hacer entrevistas en frontera y el número de camas de detención", dijo.

