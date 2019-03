Futbolista Onel Hernández: “Hay muchos políticos en Cuba que no quieren apoyar el fútbol”

Publicado el Domingo, 31 Marzo, 2019 - 16:27 (GMT-5)

El futbolista cubano Onel Hernández, jugador del equipo inglés Norwich City, quisiera poder integrar algún día la selección de su país.

En una entrevista concedida al diario The Guardian, reveló que mantiene su pasaporte cubano y que “nunca abandonará la lucha” para jugar en la Isla. Va con frecuencia a su tierra natal, para visitar a su madre, que vive allí en una granja en la que cría vacas, caballos y cerdos. Pero lamenta mucho que se prohíba competir a los jugadores residentes en el extranjero.

“Es muy triste porque tenemos buenos jugadores en todo el mundo que quieren volver a ayudar. No necesitamos el dinero, queremos jugar gratis. Mi madre habló con el entrenador y la federación; me dijo que no saben qué hacer, pero que están luchando con la esperanza de que algún día podamos volver a jugar. Dijo que hay muchos políticos que no quieren apoyar el fútbol. Béisbol, baloncesto, boxeo, otros deportes… pero no fútbol. No sé cuál es el problema, pero es horrible”, afirmó.

No ad for you

El centrocampista se refirió a cuando en noviembre pasado Raúl Mederos, el seleccionador cubano, lo convocó para un partido contra República Dominicana.

“Estaba tan orgulloso”, recordó.

Sin embargo, la oferta luego se limitó a entrenar y reunirse con el equipo, no pudo jugar.

Onel es uno de los deportistas a los que las autoridades cubanas siguen de cerca para “tramitar su convocatoria en caso de que sean solicitados por los técnicos de la selección”, según dijo en septiembre un periodista oficialista en relación con el tema, que aún genera muchos debates en la Isla y en los propios dirigentes de la Asociación de Fútbol nacional.

Explicó The Guardian que el cubano es un miembro destacado de su equipo, el cual actualmente posee una ventaja que lo podría catapultar a la primera división. De conseguirlo, el isleño sería el primer jugador de la Premier League nacido en Cuba.

“Es increíble la cantidad de gente que me envía mensajes sobre eso todos los días. En Facebook, Instagram, gente de la comunidad cubana de América y de todo el mundo. Están tan contentos y dicen: ‘Estamos orgullosos de ti’. Es realmente increíble”, aseguró.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194