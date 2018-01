Un club inglés ficha al futbolista cubano Onel Hernández

Londres, 25 ene (EFE).- El futbolista cubano Onel Hernández ha fichado por el club Norwich City, de la segunda división inglesa. El extremo caribeño tiene contrato para las próximas tres temporadas y media.

Hernández es de Ciego de Ávilas (Morón) y tiene 24 años. El jugador llegó a Alemania de niño, con 6 años, y allí jugó en las ligas inferiores, comenzando su carrera en el Arminia Bielefeld, antes de pasar por las filas del Werder Bremen II, Wolfsburgo II y Eintracht Braunschweig.

"Estoy con hambre de jugar para el Norwich. Vengo aquí a darlo todo por mis compañeros y por el club y para ganar partidos. Estoy deseando empezar", señaló el futbolista, en unas declaraciones a la página web de su nuevo club.

"Onel hizo una grandísima temporada el año pasado en la segunda división inglesa. Es diestro, pero puede jugar en la derecha y en la izquierda y también como segundo punta. Estamos felices de tenerlo en el Norwich", declaró, por su parte, Daniel Farke, entrenador de los 'Canaries'.

El Norwich, que marcha en decimotercera posición en la Championship, a nueve puntos de los puestos de 'play-off' de ascenso, anunció este jueves dos fichajes más: el delantero Dennis Srbeny, procedente del Paderborn, y el centrocampista Moritz Leitner, llegado en calidad de cedido por el Augsburgo.

