Frederich Cepeda y Roel Santos aun no se reportan en México por retrasos en las visas

Los peloteros cubanos Frederich Cepeda y Roel Santos no se reportaron a tiempo con el conjunto de los Olmecas de Tabasco para la venidera temporada de la Liga Mexicana de Béisbol.

“Conversamos este viernes por la mañana y me dijeron que no nos preocupáramos, que la comisión de contratación volvería a reunirse, para determinar el caso nuestro, que era un problema de migración, que no teníamos la cita y que por primera vez se hacía con el pasaporte azul y que por eso se habían retardado las acciones”, dijo Cepeda al Diario Escambray.

Tanto Santos como Cepeda tenían un preacuerdo con los Olmecas, pero según la dirigencia de Tabasco estos no fueron incluidos en el roster inicial de la temporada.

Una vez más los procesos burócraticos retrasan el desarrollo de los peloteros patrocinados por la Federación Cubana de Béisbol. Estos contratos fueron anunciados desde febrero pasado por lo que la FCB pudo haberse adelantado a los posibles contratiempos que surgirían.

En los Olmecas se encuentran los también cubanos Ronnier Mustelier y Daniel Carbonell, además del coach de bateo, el reconocido ex-MLB, Bárbaro Cañizares.

