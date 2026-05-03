En medio de la crisis, el régimen arranca la IV Liga Élite del Béisbol Cubano

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El régimen cubano dio luz verde a la IV Liga Élite del Béisbol Cubano este sábado, mientras la isla atraviesa la peor crisis energética y económica en décadas, con apagones que superan los 1,500 MW de déficit y escasez crítica de combustible.

De acuerdo con la ACN, el torneo arrancó con una jornada inaugural de cuatro partidos en la que salieron victoriosos Artemisa, Matanzas y Las Tunas, en un calendario que se extenderá hasta el 10 de julio con 40 desafíos por equipo en la fase clasificatoria, más semifinales y una final al mejor de siete.

El resultado más abultado de la jornada fue el de los Cazadores de Artemisa, que aplastaron 14-0 a Industriales de La Habana en el Estadio Latinoamericano con 21 imparables y tres jonrones, terminando por la regla de misericordia.

Brander Guevara lanzó seis capítulos sin permitir carreras, conectando cuatro hits y ponchando a siete rivales. El lanzador partirá próximamente a cumplir contrato en la Liga Mexicana.

Los cuadrangulares de Artemisa fueron de Dayan García, Raydel Sánchez y José Antonio Jiménez, este último con las bases llenas en el octavo episodio. Rafael Orlando Perdomo cargó con la derrota para los capitalinos tras salir en el segundo inning y un tercio con seis carreras en contra.

En Matanzas, los Cocodrilos derrotaron 11-10 a los Huracanes de Mayabeque en el décimo inning en el estadio Victoria de Girón, en un partido que le dio la primera victoria de su carrera como director a Eduardo Cárdenas.

Ese duelo dejó además un hito histórico: el veterano Frederich Cepeda se convirtió en el primer bateador en torneos nacionales cubanos en alcanzar los 2,600 hits, conectando doble y sencillo con dos carreras impulsadas.

En Las Tunas, los Leñadores vencieron 11-4 a los Cachorros de Holguín con 12 imparables. Yosmel Garcés lanzó cinco entradas permitiendo una sola carrera limpia para llevarse el crédito de la victoria.

El torneo arranca en un contexto de colapso energético sin precedentes. Los apagones en Cuba superan los 1,500 MW con cortes de hasta 48 horas en varias provincias, y el único cargamento significativo de combustible —el petrolero ruso Anatoly Kolodkin con 730,000 barriles, llegado a Matanzas el 31 de marzo— se agotó a finales de abril.

Este mismo domingo, Díaz-Canel advirtió que el combustible ruso se agota en días y no hay nuevos envíos confirmados, un día después de que el régimen inaugurara el torneo con normalidad aparente.

La Liga Élite fue anunciada en medio de la crisis con la promesa de reunir a los seis mejores equipos de la 64 Serie Nacional: Cocodrilos de Matanzas, Leones de Industriales, Cazadores de Artemisa, Huracanes de Mayabeque, Leñadores de Las Tunas y Cachorros de Holguín.

Días antes del inicio también estalló el escándalo del dopaje de Alexei Ramírez, quien dio positivo por cuatro esteroides anabólicos en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El pelotero había sido anunciado como refuerzo de Artemisa pero rechazó la convocatoria por «temas personales» antes de que se confirmara la infracción.

La Serie Nacional 2025-2026 ya había sufrido cancelaciones por falta de transporte y escasez de combustible, y el torneo élite se celebra mientras millones de cubanos enfrentan colas de más de 15 horas para conseguir gasolina.