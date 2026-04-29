Afinan detalles de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano en congresillo técnico en La Habana

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Los seis equipos de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano quedaron con sus nóminas y reglamento oficializados tras el congresillo técnico celebrado el martes en el Centro de Negocios de Miramar, en La Habana, con el arranque del torneo fijado para este sábado.

De acuerdo con el sito JIT, el encuentro, encabezado por el vicepresidente del INDER Omar Venegas Echemendía y el presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Softbol, Juan Reinaldo Pérez Pardo, se realizó enlazado por videoconferencia con las direcciones de todos los equipos convocados.

El reglamento quedó aprobado y actualizado, al igual que las nóminas de cada equipo, tras bajas de última hora relacionadas con situaciones personales.

Cada franquicia contará con 20 jugadores base y siete refuerzos, para un total de 27 peloteros en nómina.

Los seis participantes son los Cocodrilos de Matanzas, los Leones de Industriales, los Cazadores de Artemisa, los Huracanes de Mayabeque, los Leñadores de Las Tunas y los Cachorros de Holguín, todos clasificados desde la 64 Serie Nacional.

Entre los cambios de última hora, Matanzas informó que Eduardo Cárdenas asumirá la conducción del equipo en lugar del experimentado Armando Ferrer, quien está sometido a tratamiento médico y se espera que se reincorpore para la venidera Serie Nacional.

También se notificó que Noelvis Entenza González fue inscrito en la nómina de 20 de Matanzas en lugar de Silvio Bruno Iturralde Herrera.

Uno de los refuerzos más notorios de esta edición es Frederich Cepeda Cruz, quien hace historia como líder en múltiples categorías del béisbol cubano y jugará por Mayabeque.

Desde este miércoles, cada provincia organizará los actos de abanderamiento, que incluirán la firma del código de ética y el reglamento disciplinario, previamente debatido en el seno de cada equipo.

Las ceremonias inaugurales rendirán homenaje al campeón olímpico Dany Miranda, fallecido el 6 de abril a los 47 años por complicaciones de una obstrucción intestinal aguda mientras ejercía como mánager de los Tigres de Ciego de Ávila.

El torneo se celebra a pesar de la grave crisis económica que atraviesa Cuba, con el INDER aprobando su realización en medio de lo que los propios organizadores reconocen como «conocidas limitaciones».

La Liga Élite fue creada en 2022 como mecanismo para mantener el béisbol de alto nivel en la isla y seleccionar al representante para la Serie del Caribe.

La edición anterior fue ganada por los Tigres de Ciego de Ávila, que barrieron 4-0 a Las Tunas en la final y luego representaron a Cuba en la Serie del Caribe 2026 celebrada en Caracas.

La fase clasificatoria de la IV edición se extenderá del 2 de mayo al 19 de junio, con 40 juegos por equipo, seguida de semifinales del 21 al 30 de junio y una final del 2 al 10 de julio, ambas series al mejor de siete partidos.