Así se baila "Mood", el tema viral de Dany Ome, Kevincito El 13 y Descemer Bueno que provoca pasos prohibidos

“Mood” es el tema de Dany Ome, Kevincito El 13 y Descemer Bueno que está arrasando en las redes sociales, desatando la locura y algunos pasos prohibidos a la hora de bailar.

Desde que se estrenó la canción hace apenas cinco días, su viralidad ha ido en aumento sobre todo en Instagram y TikTok, mientras que en YouTube ya supera las 400 mil visualizaciones.

Decenas de jóvenes, sobre todo chicas, se han sumado al trend viral con el estribillo del tema que es bastante contagioso.

“Tengo una adicción con tu persona / Una mente que no razona / Un corazón que no te olvida / Está enfermo con tu persona / Tú me tienes metido en un mood / Estuve con otra pero me gustas tú”, dice la parte de la letra que está sonando en las redes.

Además de la letra, el ritmo ha provocado que muchos saquen sus movimientos prohibidos y extremo sensuales ante las cámaras.

Los mismo en solitario, que en pareja o con amigos el trend viral de “Mood” se está saliendo de control.

Algunos influencer como Miguelín y Laurita no aguantaron la tentación y subieron un video a Instagram bailando el tema.

Ni que decir de Kenny Robert que a torso descubierto se puso a dar cintura a ritmo de “Mood” como si no hubiera un mañana.

Si todavía no has escuchado el tema o no te has atrevido con el trend viral, aquí te lo compartimos una vez más:

